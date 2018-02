Agricoltura | Bandiera | aziende siciliane al collasso per intollerabili ritardi Agea

Agricoltura : assessore Bandiera - vigneti resteranno in Sicilia : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "I vigneti resteranno in Sicilia . E' stata messa la parole fine al depauperamento delle superfici vitate dell’Isola che rischiavano di essere alienate in altre regioni". Ad annunciarlo è l’ assessore regionale all’ Agricoltura Edy Bandiera dopo la recente emanazione del

Agricoltura : Bandiera - no a impianto vigneti fuori Sicilia : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - La commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha stralciato dal decreto del Ministero delle Politiche agricole in materia di autorizzazione per gli impianti viticoli, il comma che sancisce la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori region