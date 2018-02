Accadde oggi | il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno viene bruciato vivo nella piazza di

Accadde oggi : 12 febbraio 1809 nasceva Abraham Lincoln : Abraham Lincoln nacque in una capanna di tronchi ad Hodgenville (Kentucky), da una famiglia di pionieri, il 12 febbraio 1809 . Diventò un brillante avvocato e, tra il 1861 e il 1865, il 16° presidente degli Stati Uniti: fu colui che guidò il Paese nella Guerra Civile scoppiata per l’abolizione dello schiavismo. Venne assassinato da un fanatico attore sudista, John Wilkes Booth, 11 giorni dopo la fine del conflitto. L'articolo Accadde oggi : ...

Accadde oggi : il 10 febbraio 1853 nasce l’ENI : L’Ente Nazionale Idrocarburi, Eni, oggi trasformato in spa e avviato alla privatizzazione, venne istituito con la legge 10 febbraio 1953 n. 136 per garantire allo Stato una riorganizzazione del sistema delle fonti di energia. Fautore fu l’ex partigiano bianco Enrico Mattei che ne fece uno dei pilastri del sistema economico delle Partecipazioni statali. Enrico Mattei, che nacque il 29 aprile del 1906 ad Acqualagna, è uno dei ...

Accadde oggi : Belice - 50 anni fa il devastante terremoto che spostò l’accento : 14 gennaio 1968. Una domenica come tante nella Valle del Belice . Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto !”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e P oggi oreale si contano i primi d anni . Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono persino a ...

Accadde oggi : l’11 gennaio 1693 un terremoto sconvolge la Sicilia - morirono oltre 60mila persone : L’11 gennaio del 1693 la Sicilia intera venne sconvolta da un fortissimo terremoto : allo stato attuale questo evento sismico è considerato il più forte fra quelli avvenuti negli ultimi mille anni in Itali. Una scossa di magnitudo 7.4 colpì la costa orientale della Sicilia , tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come il “ terremoto della Val di Noto“, il devastante sisma distrusse più di 45 centri abitati causando almeno 60 mila ...

Accadde oggi : l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia : Il mercante Veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina. Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou ...