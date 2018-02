12 fotografie che svelano il mondo sott’acqua

wired

(Di sabato 17 febbraio 2018) Sott’acqua c’è un, che raramente vediamo, dove trionfa il regno animale ma dove è anche possibile imbattersi in relitti della storia. Lo dimostrano anche le foto vincitrici dell’Underwater photographer of the year, un concorso annuale promosso nel Regno Unito per celebrare la fotografia che cattura gli avvenimenti sotto la superficie dell’acqua. Il premio, assegnato per la prima volta nel 1965, conta oggi undici categorie. Nel 2018, il premio generale è stato assegnato al fotografo tedesco Tobias Friedrich, che ha immortalato veicoli militari della seconda guerra mondiale in un relitto nelle acque del Mar Rosso. Scopri gli altri vincitori per categoria; il concorso riserva particolare attenzione ai fotografi britannici, e il titolo come miglior fotografo in questo segmento è andato allo scozzese Grant Thomas per uno scatto catturato a Loch Lomond, in ...