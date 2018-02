1 200 000 euro per il centro storico di Vallerano

Sanità : a Reggio Calabria traguardo di 2000 trapianti di cellule staminali : Il Centro unico regionale trapianti di cellule staminali e terapie cellulari dell’Ospedale metropolitano di Reggio Calabria “Biachi-Melacrino-Morelli” ha effettuato il due millesimo trapianto di cellule staminali. La notizia e’ stata diffusa dalla stessa azienda ospedaliera. Il Centro ha come obiettivo principale la gestione del programma trapianti e terapie cellulari per uso terapeutico per l’utenza residente ...

Nizza - Balotelli entra nella storia del club : miglior marcatore degli anni 2000 : Non è entrato solamente nel cuore dei tifosi. Da ieri, Mario Balotelli è entrato anche nella storia del Nizza. Con la doppietta al Lokomotiv Mosca infatti, l'italiano è diventato il miglior marcatore ...

Medicina e intrattenimento in prime time - il venerdì su Tv2000 'Buonasera Dottore' : Ogni puntata, infatti, avrà come ospite un protagonista del mondo del teatro, del cinema, della televisione, della cultura e dello sport, per raccontarsi e accompagnare la conduttrice negli spazi ...

Real Madrid-Neymar - il PSG chiude le porte : “Impossibile al 2000%” : Real Madrid-Neymar, il PSG chiude le porte: “Impossibile al 2000%” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid-Neymar- Come accennato nei giorni scorsi, e come riportato da alcuni media spagnoli, il Real Madrid sarebbe pronto ad inoltrare un’offerta shock pur di aggiudicarsi Neymar in vista della prossima stagione, o al massimo nel 2019. ...

Prestiti 20000 euro : Che cosa sono i Prestiti 20000 euro, quali sono le loro caratteristiche e dove puoi trovare i migliori finanziamenti per te! L'articolo Prestiti 20000 euro proviene da PrestitiMag.It.

L'Atletico 2000 saluta Antonini. In panchina Migani : ROMA - L'Atletico 2000 e mister Fabrizio Antonini separano le loro strade. La decisione è arrivata nella serata di lunedì e il direttore sportivo Massimiliano Martinelli la spiega così. "Sono ...

AIGAE : ad un’ora da Roma la possibilità di vedere 2000 tombe etrusche rupestri : “Centinaia di tombe etrusche sono nell’area archeologica di S. Giuliano a soltanto un’ora da Roma, nel territorio se ne contano almeno 2000. In realtà chiamarle tombe è veramente riduttivo in quanto non si tratta solo di luoghi di sepoltura, ma di veri libri scolpiti nella roccia, che parlano di urbanistica, architettura, opere idrauliche, arredamento, gusto estetico, decorazioni, simboli, riti e persino scene struggenti, come quella in cui il ...

Francesco e Giulia i nomi più usati dal 2000 a oggi : E chi se li ricorda più Cesare, Vittorio, Alessia ed Emanuela? nomi che furoreggiavano venti, trent'anni fa. Ora snobbatissimi. Le odierne tendenze fanno piazza pulita del passato e dicono che ...

Aereo precipita in Russia - nessun superstite : i precedenti dal 2000 fino ad oggi : Un Aereo di linea russo si è schiantato oggi alle porte di Mosca poco dopo essere decollato dall’aeroporto Domodedovo, e tutte le 71 persone che si trovavano a bordo sono morte. Di seguito si ricordano gli incidenti aerei con il maggior numero di vittime avvenuti in Russia dal 2000 a oggi. – 25 dicembre 2016 – Un Aereo militare Tu-154, con a bordo il famoso Coro dell’Armata rossa, si schianta dopo il decollo da Adler, ...

A PASSO D'ORO - Il documentario su Franco Nones il 9 febbraio su Tv2000 : Intanto, grazie al suo esempio, lo sci di fondo si impone come sport invernale anche in Italia e la val di Fiemme diviene uno dei luoghi ideali. Vengono promosse le prime piste, e nascono le prime ...

I 30 anni di Fiat Tipo : ma che ne sanno i 2000 : ROMA - Non sarà stata l'auto più bella del mondo, ma è stata capace di portare ovunque milioni di noi. Non sarà stata sportiva, ma certe strade di provincia ancora tremano al ricordo di incursioni a bordo della 1.8 da 136 cavalli. Con la sigla ...

Tv2000 e InBlu Radio - una festa lunga 20 anni : Tv2000 e InBlu Radio compiono 20 anni. Era il 1998 quando la Conferenza episcopale italiana diede vita alla prima messa in onda delle due emittenti. Oggi Tv2000, nella fascia della mattina, è la nona ...

Tv2000 e InBlu radio compiono 20 anni : Tv2000 solo nell'ultimo anno è stata vista in streaming da oltre 33 milioni di utenti unici, registrando 88 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Eurozona - indice Ifo di clima economico a livello più alto da 2000 : Roma, 7 feb. , askanews, L'indice del clima economico dell'area euro Ifo elaborato dall'istituto tedesco Ifo ha raggiunto il livello più alto dall'estate 2000 questo trimestre, salendo bruscamente a ...