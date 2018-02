Windows Update | in arrivo la ripresa degli aggiornamenti interrotti

VLC : major update per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Breve comunicato per informarvi che la UWP ufficiale di VLC, disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One, si è aggiornata arrivando alla versione 3.0 Si tratta di un aggiornamento importante e pieno di novità da tempo richieste dagli utenti. Questo il changelog ufficiale: Aggiunto il supporto per video e audio a 360°. Audio ambisonico e più di otto canali audio supportati. Supporto HTTP 2.0. Decodifica VP9 e VMW3. Supporto a HDR10 ...

Windows Defender : update contro i programmi invasivi : Un aggiornamento per Windows Defender tutelerà gli utenti dalle pubblicità invasive dei Software gratuiti di pulizia e dai falsi allarmi lanciati per convincere a comprare la versione Pro. PC Cleaner Molti programmi per la pulizia del PC, disponibili Online, sono presenti in una versione gratuita e una a pagamento. Una buona parte di questi software sfrutta però la mancanza di competenza dei suoi utenti, convincendoli a pagare per la versione ...

“Spring Creators Update” - è questo il nome di Windows 10 Redstone 4? : Microsoft avrebbe trapelato, per sbaglio o volutamente, il nome della sua prossima release di Windows 10 che ad oggi conosciamo con il nome in codice di Redstone 4. Il prossimo major update di Windows 10 si chiamerà, stando a quanto scritto dagli ingegneri di Microsoft sul post del primo bug Bash del 2018, ‘Spring Creators Update’. Se il nome dovesse rivelarsi reale e, quindi, dovesse essere confermato ufficialmente, il Colosso di ...

Windows 10 : disponibile al download la build 16299.214 per Fall Creators Update : Microsoft ha rilasciato da pochissimi minuti il secondo e ultimo aggiornamento cumulativo di gennaio per Windows 10 portando la numerazione della versione alla 16299.214. Ovviamente non troviamo alcune novità ma soltanto dei fix di bug e piccoli miglioramenti sulla sicurezza. Changelog Addresses a compatibility issue where colors are distorted when the system is connected to displays that support wide color gamut. Addresses a condition where a ...

Windows 10 Fall Creators Update installato sul 75% dei PC : L’aggiornamento Fall Creators Update di Windows 10 continua a racimolare utenti, forse anche grazie alle sue interessantissime funzionalità come il Fluent Design, Story Remix e MyPeople. Adesso, stando all’ultimo rapporto registrato e pubblicato da AdDuplex, questo è installato sul 75% circa dei PC totali con a bordo Windows 10, che è una quantità in linea con le aspettative se non leggermente superiore. Parte di questa crescita ...

Windows 10 Fall Creators Update - la prima fase di distribuzione giunge al termine : Rilasciato lo scorso 17 Ottobre dove per l’occasione Microsoft ha svelato anche la seconda edizione di Surface Book 2, la major release di Windows 10 codificata come Fall Creators Update (1709) ha raggiunto la fase conclusiva della distribuzione e per Microsoft ora risulta essere pienamente disponibile e installabile su ogni dispositovo presente al mondo compatibile con Windows 10. In pratica si è quindi conclusa la prima fase di distribuzione ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.192 : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tabet con a bordo Windows 10 nella variante Fall Creators Update. La build, numerata 16299.192, non introduce novità ma soltanto alcune correzioni di bug e piccoli miglioramenti: Addresses issue where event logs stop receiving events when a maximum file size policy is applied to the channel. Addresses issue where printing an Office Online document in Microsoft ...

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...