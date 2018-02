«Will e Grace» | i nuovi episodi della 9a stagione ogni venerdì su JOI Mediaset Premium

Will e Grace - la nona stagione. Eric McCormack : ‘Il pubblico non voleva Will e Grace con dei figli’ : Will & Grace riprende la regolare programmazione su JOI, dal 16 febbraio, ogni venerdì, in prima serata. LEGGI: Will e Grace, l’episodio natalizio ambientato nel 1912 In una lunga intervista concessa in occasione del lancio della nona, nuova stagione del telefilm, Eric McCormack (che interpreta Will) ha parlato in maniera estesa della serie, del suo ruolo all’interno di essa e del modo in cui Will & Grace è mutato nel corso ...

Will e Grace : il ritorno di Jennifer Lopez : Se siete fan di Will & Grace ricorderete senz’altro le molte guest che hanno preso parte alla show in più di un’occasione: da Britney Spears nei panni di una soubrette televisiva a Matt Damon in quelli di un corista gay; da Madonna nel ruolo di una potenziale coinquilina di Karen a Jennifer Lopez in quello di se stessa. Siamo alla sesta stagione e la popstar latina entra in scena durante il matrimonio fra Karen e Lyle Finster: ...

La sorpresa The Marvelous Mrs. Maisel ai Golden Globes 2018 batte Will & Grace con la graziosa Rachel Brosnahan (video) : A sorpresa, la matricola The Marvelous Mrs. Maisel ai Golden Globes 2018 batte una veterana della cerimonia come Will & Grace, portandosi a casa ben due statuette nelle categorie in cui era nominata: miglior serie commedia e miglior attrice protagonista in una commedia, premio che va alla graziosa (e incredula) Rachel Brosnahan. La serie ha per protagonista Miriam "Midge" Maisel, una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958 con un ...

In arrivo nuove stagioni di Will & Grace? Sean Hayes e Eric McCormack vogliono altri episodi : Ci saranno nuove stagioni di Will & Grace oltre il revival e la già annunciata decima stagione? Intervistati da This Morning, Sean Hayes ed Eric McCormack hanno parlato del successo della serie tv, tornata sul piccolo schermo lo scorso anno con i primi sette episodi trasmessi anche su Italia1 qualche sera fa. La qualità del prodotto, rimasta la stessa anche dopo undici anni dalla fine della serie originale, ha saputo conquistare i vecchi ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 gennaio 2018. Juventus – Torino 23% - Woman in Gold 10.4%. La maratona di Will & Grace al 3.5% : Juventus - Torino (dalla pagina Facebook della Juve) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus – Torino ha conquistato 6.028.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Woman in Gold ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo 2 – La Fuga ha interessato 2.106.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 la maratona di Will & Grace 9 ha intrattenuto ...

Maratona Will & Grace 9 su Italia1 - tra Trump e un addio straziante : anticipazioni episodi 3 gennaio : Will, Grace, Jack e Karen sono tornati: stasera 3 gennaio è di scena Will & Grace 9 su Italia1, con una super Maratona in cui saranno trasmessi i primi sette episodi della nona stagione. Tra ritorni e volti noti a un addio straziante, la sit-com acclamata e premiata della NBC torna dopo ben undici anni sul piccolo schermo. Negli USA il ritorno di Will & Grace è stato ben accolto della critica, diventando una tra le serie tv più viste ...

Will e Grace - il revival su Italia 1 con una maratona : Il 3 gennaio 2018 l’attesissimo revival di Will & Grace arriva in chiaro su Italia 1 con una maratona di 7 episodi. A oggi, infatti, le puntate della nona stagione sono andate in onda solo su JOI, uno dei canali del servizio pay Mediaset Premium. Will e Grace in chiaro a gennaio 2018 Dal 3 gennaio quest’ultima stagione verrà resa disponibile anche per chi non è cliente Premium. In realtà, la prima puntata del nuovo corso è già ...

Will e Grace Il Ritorno su Italia 1 : dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : I primi sette episodi di Will e Grace Il Ritorno vanno in onda in chiaro su Italia 1 per una vera e propria maratona tutti in una sera. La rete Mediaset infatti trasmetterà mercoledì 3 gennaio 2018 la prima parte dell’attesissimo revival, andata in onda sulla NBC prima di Natale. I restanti tre episodi sono ancora inediti, ma Italia 1 li trasmetterà più avanti in una nuova maratona. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO Will e Grace ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 3 gennaio 2018. Su Italia1 maratona di Will & Grace : Will and Grace 9x06 Rai1, ore 20.45: Coppa Italia: Juventus – Torino I quarti di finale di Coppa Italia si chiudono questa sera con Juventus-Torino.