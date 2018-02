Wes Anderson | I miei cani contro Donald Trump? Si | no | forse

Con la carica dei cani emarginati Wes Anderson parla di tutti noi : ... spiega Anderson, la spina dorsale dell'impresa: 'Abbiamo lavorato tanto sulla storia e quasi subito, durante il processo di scrittura, è venuta fuori l'esigenza di immaginare la vita politica della ...

«L’isola dei cani» - il nuovo film di Wes Anderson che fa parlare mezza Hollywood : Erano così tanti gli attori dell‘Isola dei cani, il nuovo film di Wes Anderson, presenti in conferenza stampa, che alcuni (tra cui Tilda Swinton) sono rimasti seduti sotto al palco. «Ho messo insieme tutti quelli con cui avrei voluto lavorare in un film», ha detto il regista. «Con alcuni di loro avevo già lavorato, con gli altri sognavo di farlo. Con un film di animazione è più facile avere tutti gli attori che vuoi. Nessuno può dirti: ...

Wes Anderson per una Berlino da cani : Wes Anderson non ha molta voglia di parlare del suo nuovo film, L'isola dei cani , che ha aperto il 68. Festival del Cinema di Berlino . Perché? Eppure l'accoglienza è stata trionfale. "Perché non ho ...

Wes Anderson per una Berlino da cani : Il mondo era un altro. L'attualità lo ha superato? 'No, il film ha anticipato la realtà. Un senso di separazione dal pericolo, reale o immaginario. La creazione di una superfice su cui proiettare ...

Guardare Dino Risi invece di Wes Anderson non è feticismo : ... dunque, non è mettere Dino Risi accanto a Wes Anderson e decretare un vincitore della competizione "chi fa le commedie più foto-profilizzabili del mondo". Il punto, semmai, è proprio quello di ...

Berlinale 2018 : ISLE OF DOGS di Wes Anderson : A quattro anni di distanza da Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson torna a inaugurare la Berlinale con il suo ultimo lavoro ISLE of DOGS, secondo lungometraggio girato in stop motion (dopo il gioiellino Fantastic Mr. Fox del 2009) nuovamente alle prese con un gruppo di animali. Il film è un carnevale di immagini e colori, un'altalena sfavillante di trovate cinematografiche non convenzionali mirate a mettere in luce ...

Con la carica dei cani emarginati Wes Anderson parla di tutti noi : Il film d'animazione, con le voci di molte star, ha inaugurato la Berlinale cani relegati in un'isola di rifiuti, contagiati, per volontà governativa, da un tipo di influenza letale, abbandonati, ...

L’isola dei cani è l’ennesimo film irresistibile di Wes Anderson : «Volevamo raccontare una storia di cani. Si trattava di partire da loro, e di vedere dove ci avrebbero portati. Quando racconto certe storie non ho subito tutto chiaro in mente: parto da un’idea che cresce strada facendo». Con queste parole il visionario regista texano Wes Anderson ha aperto stamattina la sessantottesima Berlinale. In una sala stampa gremitissima, con il cast che si è messo addirittura a cantare, ha presentato il suo film ...

'L'isola dei cani' di Wes Anderson : raffinato - ma un po' troppo artificioso : Il film L'isola dei cani di Wes Anderson è curatissimo, raffinato ma un po' troppo artificioso. Il commento di Fulvia Caprara .

Berlinale - Wes Anderson e i cani cartoon voci all star da Bill Murray a Bryan Cranston - Cinema - Spettacoli : BERLINO - La Berlinale 2018 si apre con il coro dei divi cani di Wes Anderson, gli attori che hanno prestato la voce agli umanissimi protagonisti di Isle of Dog , film inaugurale di questa edizione ...

Tutte le voci dei cani di Wes Anderson da Bill Murray a Tilda Swinton : 'L'isola dei cani' apre la Berlinale 2018. Il cartoon di Wes Anderson porta un'infornata di voci eccellenti da Bill Murray a Tilda Swinton passando per Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Bryan Cranston, ...

Festival di Berlino 2018 - apre Wes Anderson con il cartone animato Isle of Dogs : super cast di attori : Nell’anno (cinese) del Cane il Festival di Berlino azzecca il film d’apertura con un’apologia cinofila dalla prestigiosa e affezionata firma di Wes Anderson. Isle of Dogs, questo è il titolo dell’operain concorso del talentuoso cineasta texano, è il suo secondo film d’animazione dopo Fantastic Mr Fox ed è un’arguta metafora sociale e politica che sa divertire e intenerire nell’inconfondibile “stile Wes Anderson”. corale come da sua tradizione, ...

Wes Anderson apre la Berlinale - buffo iniziare con un film 'recitato da cani' : Diciannove film in programma dimostreranno ancora una volta che 'il mondo è complesso', alla Berlinale 2018. Sul red carpet sono attesi, dal 15 febbraio al 25, Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert ...