Volta ao Algarve 2018 | Geraint Thomas domina la cronometro e rafforza la leadership nella

Ciclismo - Volta ao Algarve - Kwiatkowski ringrazia Poels : 'la sua vittoria in Spagna ci ha motivato' : Michal Kwiatkowski spiega come è riuscito a vincere la seconda tappa della Volta ao Algarve Michal Kwiatkowski è riuscito a vincere la seconda tappa della Volta ao Algarve staccando il gruppo dei ...

Ciclismo - Volta ao Algarve : Groenewegen vince in volata la prima tappa - niente da fare per Demare : Dylan Groenewegen vince la prima tappa del Giro d'Algarve, battendo in volata il francese Arnaud Demare. Terzo posto per Hugo Hofstetter La prima tappa della 44ª edizione del Giro dell'Algarve parla ...