Vivendi | Con Mediaset trattiamo Ma dal Biscione confermano la causa

Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese. Continuano negoziazioni con Mediaset : Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese (con un utile netto adjusted di 1,31 miliardi +73,9%), beneficiando del consolidamento di Havas, acquisita totalmente a luglio scorso. I francesi marciano dritti verso il loro obiettivo: «costruire un gruppo europeo leader nei contenuti media e nella comunicazione» per sfidare le major americane e asiatiche. Lo dice il ceo Arnaud de Puyfontaine parlando agli analisti e aggiunge: ...

Una soluzione che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che Amos Genish

Vivendi Con i giochi Gameloft è il primo distributore al mondo di giochi mobile : Quei 2.5 milioni di giochi scaricati ogni giorno su tutte le piattaforme fanno di Gameloft una compagnia rinomata in tutto il mondo, che continua a essere leader nell'industria del mobile gaming', ha ...

(Teleborsa) - Vivendi conferma nuovamente l'outlook relativo all'esercizio finanziario terminato a fine 2017. La Media company francese ha ribadito quanto già affermato a novembre, ossia di attendersi

P.S. Berlusconi : causa Vivendi può ostacolare accordo con Tim : Cologno Monzese (Mi), 22 dic. (askanews) - Il contenzioso aperto con Vivendi può ostacolare le trattative per arrivare a un accordo tra Mediaset e Tim sui contenuti per la banda larga. Lo ha ...

Mediaset - più tempo per intesa con Vivendi. Il nodo è quota in mano francesi : Più tempo a Mediaset e Vivendi per trovare un'intesa, con un dubbio: si potrà davvero tornare a disegnare un'alleanza strategica tra Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré? Per ora le distanze rimangono ampie, ma l'accettazione da parte del Tribunale di Milano del rinvio dell'udienza della causa civile intentata dal Biscione per il mancato acquisto di Premium permette di consolidare le prime tracce di accordo già trovate ...

Mediaset - causa civile contro Vivendi rimandata al 27 Febbraio 2018 : La causa civile tra Mediaset e Vivendi è stata aggiornata al 27 Febbraio prossimo, per dare tempo alle parti di cercare una mediazione. Ufficialmente, il motivo del rinvio è legato all'istanza di riunione di due diverse cause promosse da Mediaset-Fininvest nei confronti del gruppo francese di Vincent Bollorè. Di fronte al ...

Mediaset blinda il cda. Prove di pace con Vivendi in vista di un accordo : Oggi l'assemblea per limitare i consiglieri di minoranza. Francesi assenti, non si opporranno alla mossa anti-Bolloré La parola d'ordine, in casa Mediaset, è "blindare". blindare il consiglio di ...

Mediaset blinda controllo - prove di pace con Vivendi. : Mediaset 'blinda' le regole di nomina del Cda e Vivendi non si oppone, con gli analisti che vedono prove di pace tra i due gruppi anche se un accordo generale non appare ancora imminente. Le difficolta' tecniche sono infatti enormi, a cominciare dalla quota del Biscione di quasi il 30% in mano ai francesi e al rischio che si verifichino condizioni di 'concerto' che obbligherebbero all'Opa. E gli ostacoli strategici sono anche superiori: alla ...