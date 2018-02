ilfattoquotidiano

: Viva la dance. Dalle stalle alle stelle (dell’Operà), sul dance floor di madame Freymond - silviabest77 : Viva la dance. Dalle stalle alle stelle (dell’Operà), sul dance floor di madame Freymond - TizianaVarisco1 : Vivadanza Stage #vivadanza#stage#modern#annaritalarghi#Milano#milan#dance @ Viva Danza - tokensoutherner : @micvindelmer @mikorokok haha propose mo bagong dance group sa Viva, Mico! ?? -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Evoluzione della specie: 40 anni fa nellec’erano le mucche da mungere, adesso ballano le(italiane) dell’Opera de Paris. Con sapiente regia Caroline, arredatrice, collezionista, stilosa ed elegante, mescola fiocchi di neve con fiocchi di cultura. Metti nelle sue mani uno delle più vecchie dimore del Saaneland (datato millesettecento e qualcosa) et voilà, Chalet Farb che si trasforma ora in una temporay gry (con “Les Paysages Imaginaires” del fotografo cult Didier Massard) ora in salotto letterario, ora in un palcoscenico, ora in un cenacolo per chef stellati. È riuscita a Caroline una perfetta triangolazione dall’Operà di Parigi a Gstaad passando per l’Italia. Già, visto che i brini erano tutti italiani: Alessio Carbone, Simone Velastro, Letizia Galloni, Sofia Rosolini, Ambre Chiarcosso, Antonio Conforti, Francesco Vantaggio, Francesco Mura: nelle ...