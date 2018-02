Video Borussia Dortmund Atalanta 3-2 | highlights e gol della partita Europa League

Video Gol Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 - Andata Sedicesimi Europa League - 15-02-2018 : Risultato Finale Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: Cronaca e Video Gol Schurrle, Ilicic, Ilicic, Batshuayi, Andata Sedicesimi Europa League, 15 Febbraio 2018. Il sogno continentale dell’Atalanta si è ritrovato a fare i conti, ancora una volta, con la sorte poco benevola. Dopo aver trovato Everton e Lione nella fase a gironi, la Dea ha dovuto affrontare sul suo cammino una vera nobile d’Europa. Il Borussia Dortmund, che ha ...

Diretta/ Borussia Dortmund Atalanta (risultato finale 3-2) streaming Video e tv : l'amarezza di Gasperini : Diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:35:00 GMT)

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 : orobici sconfitti - ma la qualificazione è ancora aperta - Video e Gol - : Notizie sul tema Borussia Dortmund-Atalanta diretta tv e streaming, Europa League oggi 15 febbraio Borussia Dortmund Atalanta probabili formazioni: Gasperini ritrova Gomez e Caldara Gianluca Mancini, ...

Borussia Dortmund Atalanta - risultato finale 3-2 - streaming Video e tv : la decide Batshuay! : Diretta Borussia Dortmund-Atalanta, info streaming video e tv: la squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.

DIRETTA / Borussia Dortmund Atalanta (risultato finale 3-2) streaming Video e tv : la decide Batshuay! : DIRETTA Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:47:00 GMT)

Diretta / Borussia Dortmund Atalanta (risultato live 2-2) streaming Video e tv : Batshuay riprende l'Atalanta! : Diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:28:00 GMT)

Diretta / Borussia Dortmund Atalanta (risultato live 1-0) streaming Video e tv : squadre al riposo : Diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:42:00 GMT)

BORUSSIA DORTMUND ATALANTA/ Streaming Video-diretta tv : arbitra Stefanski - probabili formazioni - quote - orario : Diretta BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:52:00 GMT)

Borussia Dortmund-Atalanta/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 07:26:00 GMT)

Video gol : Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1 | Coppa di Germania : .Dopo la vittoria in SuperCoppa di Germania e in campionato, il Bayern Monaco ha vinto anche la sfida di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Entrambi gli allenatori hanno deciso di puntare sulle formazioni titolari per questo big match. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 12esimo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione grazie a Boateng, che ha ribadito in rete raccogliendo il rimbalzo della traversa dopo un ...

Video gol : Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen 0-1 | Coppa di Germania : .Anche in Coppa di Germania il Bayer Leverkusen è riuscito ad allungare la propria striscia positiva iniziata il 24 settembre scorso; ben 16 partite senza perdere. Sul campo del Borussia Monchengladbach, i ragazzi di Heiko Herrlich sono riusciti ad imporsi 1-0 conquistando il passaggio del turno. Il gol che ha sbloccato il risultato e deciso il match è arrivato al 70esimo minuto dal velocissimo giamaicano Leon Bailey. L'assist è stato servito ...

Video gol : Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-1 | Highlights Bundesliga : Funziona la cura di Peter Stoger sul Borussia Dortmund che oggi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga, imponendosi 2-1 sull'Hoffenheim. Grazie a questo successo i gialloneri sono risaliti fino al terzo posto della classifica, raggiungendo a quota 28 punti il Borussia Monchengladbach ed il Lipsia. Per dare un'idea sull'impatto che ha avuto l'ex allenatore del Colonia sull'ambiente di Dortmund, basta pensare che in sole 2 ...

Video gol : Borussia Monchengladbach-Amburgo 3-1 | Highlights Bundesliga : .Dopo la sconfitta di Friburgo nel turno infrasettimanale, il Borussia Monchengladbach è tornato al successo questa sera contro l'Amburgo nell'anticipo della 17esima giornata della Bundesliga. Grazie a questa vittoria i ragazzi di Dieter Hecking hanno momentaneamente agganciato il Lipsia al terzo posto della classifica, portandosi a -1 dallo Schalke 04 di Domenico Tedesco, attualmente secondo in graduatoria.Il risultato è stato sbloccato al ...