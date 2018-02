Vicenza - lezioni di tiro a segno in una scuola : è polemica : "Ero assolutamente contraria che mio figlio partecipasse - dice una mamma - ma non potevo rischiare che avesse un brutto voto in pagella"

Vicenza - lezioni di tiro a segno in una scuola : alunni al poligono : Bufera su un istituto tecnico di Vicenza, che ha inserito tra le attività formative fatte fare agli alunni minorenni la pratica del tiro a segno, portandoli addirittura al poligono di tiro. La ...

Elezioni : a Vicenza debutto dell'outsider di Fi Fabio Franceschi : Vicenza, 8 feb. (AdnKronos) - Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta, la stamperia piu' grande d'Europa, si e' presentato oggi ai vicentini in occasione dell' apertura della campagna elettorale che lo vedra' impegnato nelle liste di Forza Italia nel collegio di Vicenza insieme ai colleghi Ren

Elezioni - VicenzaORO : per imprenditori orafi meglio un 'vincitore netto - il 95% andrà a votare : Fabrizio Visconti, alla guida della Giorgio Visconti Gioielli, è convinto che "la cosa più urgente è certamente rilanciare l'economia per cercare di far aumentare i consumi". Per Riccardo Renai, ceo ...

VicenzaOro - Unoaerre rilancia con le nuove collezioni di fedi : (Teleborsa) - Unoaerre è all'inizio di una rinascita, grazie al lancio di nuove collezioni . E' quanto emerso nel corso di una intervista a Maria Cristina Squarcialupi, Vice Presidente di Unoaerre , ...

