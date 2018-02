Via il cardinale anti immigrati La lettera dei fedeli a Bergoglio

ilgiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Arriva unadiretta a Papanella quale si chiede al pontefice la rimozione, o meglio il mancato rinnovo dell'incarico, per ilDominik Duka. Il porporato della Repubblica Ceca, infatti, è considerato dagli autori della missiva in questione "nazionalista" e di "estrema destra".A breve Duka compirà settantacinque anni. Spetterà al pontefice argentino, dunque, decidere se rinnovargli o no il mandato presso l'arcivescovato di Praga.E alcunihanno le idee chiare sul da farsi: "L’inclinazione delDominik verso il nazionalismo e l’estrema destra - ha scritto a Papa Francesco un gruppo di cattolici cechi - si dimostra non solo nel suo sostegno acritico delle posizioni presidenziali, spesso problematiche, ma anche in un esplicito rifiuto della solidarietà con i rifugiati. Si ...