Via il cardinale anti immigrati. La lettera dei fedeli a Bergoglio : Arriva una lettera diretta a Papa Bergoglio nella quale si chiede al pontefice la rimozione, o meglio il mancato rinnovo dell'incarico, per il cardinale Dominik Duka. Il porporato della Repubblica Ceca, infatti, è considerato dagli autori della missiva in questione "nazionalista" e di "estrema destra".A breve Duka compirà settantacinque anni. Spetterà al pontefice argentino, dunque, decidere se ...

Il Papa prepara il Viaggio in Perù. Cardinale Cipriani : tratterà di corruzione in chiave etica : "E' piaga da sradicare, colpisce i poveri. Ma non darà indicazioni politiche" dice il Cardinale arcivescovo di Lima, ricevuto ieri dal Pontefice. "Francesco me lo ha detto, sta sognando questo viaggio"