Veronafiere | l' Italia diventa primo fornitore di macchine per il marmo in Egitto

Al via la new.co di Veronafiere e Fiere di Parma : l'Italia del wine&food guarda lontano - : Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma: "VPE capitalizza il contributo di Vinitaly e Cibus per aumentare le quote di mercato del made in Italy nel mondo. I pilastri operativi di VPE sono: un ...