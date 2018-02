Valentino Rossi | buon compleanno “Guidare la mia M1 è il miglior modo di festeggiare”

Valentino Rossi - buon compleanno/ Papà Graziano : “Stava per diventare un pilota Ferrari” : Valentino Rossi compie 39 anni: buon compleanno Dottore! Papà Graziano rivela: “Stava per diventare un pilota Ferrari”. Le ultime notizie sul pilota della Yamaha(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:00:00 GMT)

MotoGp – Rinnovo Valentino Rossi - papà Graziano si sbilancia! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro di Valentino Rossi. Nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di papà Graziano, intervistato da Radio Sportiva: “Perchè Valentino dovrebbe rinnovare con la Yamaha per una sola stagione? Se farà un altro contratto sarà di altre due stagioni secondo me, come ha sempre fatto in carriera, negli ultimi 3 anni Valentino è migliorato come ...

MotoGp - Graziano Rossi : «Valentino rinnoverà per due anni» : TORINO - Anche il padre di Valentino Rossi, Graziano, nel giorno del suo 39mo compleanno, è intervenuto sulla questione rinnovo: ' Perchè Valentino dovrebbe rinnovare con la Yamaha per una sola ...

Valentino Rossi - papà Graziano : "Stava per diventare un pilota Ferrari" : Il padre del 'Dottore', nel giorno del compleanno del figlio svela particoleri inediti della carriera del figlio, e si augura: "Altri due anni in Yamaha"

MotoGP - Test Buriram 2018 – Valentino Rossi : “Sono a tre decimi dai primi - ma l’elettronica mi preoccupa parecchio” : Se il primo giorno dei Test MotoGP di Sepang aveva regalato grandi sorrisi a Valentino Rossi e alla Yamaha, l’esordio nella tre giorni di Buriram (clicca qui per la cronaca) è stato decisamente meno esaltante per il pesarese che, proprio oggi, spegne 39 candeline. Guardando i tempi, la situazione non appare così preoccupante, dato che il nove volte campione del mondo ha concluso all’ottavo posto in 1:31.189 a 392 millesimi da Cal ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia l’allarme dopo i test : “sono preoccupato” : Continuano i test in Thailandia, importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp. Un pò preoccupato Valentino Rossi, ecco le parole del pilota italiano ai microfoni di Motorsport.com: “La prima sensazione non è male. La pista intanto è tenuta molto bene, è molto pulita e quindi c’è un buon grip. Le curve sono abbastanza belle e mi sembra divertenti. Mi trovo abbastanza bene con la moto, anche se il livello è ...

MotoGP - Valentino Rossi compie 39 anni : gli auguri dei sui figliocci : Il regalo di compleanno, Valentino Rossi lo scarterà oggi, andando alla scoperta della nuova pista di Buriram in sella alla sua Yamaha. Per un ragazzo di 39 anni che è cresciuto, si nutre e respira la ...

MotoGp - test Thailandia - importanti indicazioni per Valentino Rossi : tutti i tempi [FOTO] : 1/14 ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : Cal Crutchlow il più veloce della prima giornata - duello Marquez-Dovizioso - Valentino Rossi ottavo : A partire da oggi, fino al 18 febbraio, la MotoGP torna ad infiammare i cuori degli appassionati sul tracciato di Buriram, in Thailandia, per la prima giornata di Test 2018. Sulla pista orientale, dalle caratteristiche similari a quella di Spielberg (Austria), il più rapido di giornata è stato il britannico della LCR Honda Castrol Cal Crutchlow che, nell’ultima ora, ha posto il proprio sigillo con il tempo di 1’30″797, ...

Valentino Rossi - 39 anni e non sentirli : tutte le goliardate del Peter Pan della moto : Oggi è il compleanno di Rossi: il nostro augurio, oltre alle vittorie che desidera, è di restare sempre il ragazzino delle esultanze più 'pazze' della motoGp. Dalla bambola gonfiabile alla scenetta ...

Buon compleanno Valentino Rossi : 39 anni da campione. FOTO : Buon compleanno Valentino Rossi: 39 anni da campione. FOTO Dal numero 46 ai festeggiamenti sfrenati, fino al dolore per la morte dell'amico Marco Simoncelli: il 16 febbraio del 1979 nasceva a Urbino il "Dottore", vincitore di nove Motomondiali. A cura di Gianluca Maggiacomo Parole chiave: ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (venerdì 16 febbraio) : prime prove a Buriram per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso con Yamaha e Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata (venerdì 16 febbraio) dei Test 2018 della classe MotoGP in Thailandia. Dopo le prime 3 sessioni che si sono svolte a Sepang (Malesia), la massima cilindrata prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Da quest’oggi la top class si ...

Rinnovo Valentino Rossi? Lin Jarvis smentisce tutto : 1/16 LaPresse/Giacomo Maestri ...

MotoGP - Lin Jarvis sul contratto di Valentino Rossi : “Penso voglia rinnovare ma aspettiamo qualche gara” : In merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile rinnovo del contratto di Valentino Rossi in casa Yamaha, Lin Jarvis, direttore esecutivo del team giapponese, ha smentito precisando la propria posizione a riguardo: “Posso assicurarvi che non è ancora stato fatto nulla, ma immagino che passerà molto tempo prima che la posizione di Valentino venga chiarita e mi aspetto che l’anno pRossimo sia ancora sulla ...