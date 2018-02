Valanga sulla Grignetta | morti 2 alpinisti

Calcio a 5 - Europei 2018 : Kazakistan a Valanga sulla Polonia! 5-1 nettissimo - quarti di finale in cassaforte : Esordio a valanga per il Kazakistan nel Gruppo B degli Europei di Calcio a 5, in corso di svolgimento alla Arena Stožice di Ljubljana (Slovenia). Una delle possibili outsiders per la vittoria finale, si impone per 5-1 (4-0 nettissimo a fine primo tempo) sulla Polonia, che era stata bravissima a fermare sull’1-1 la Russia due giorni fa. Difficile per i polacchi sperare nel passaggio del turno, che è già ufficiale per i kazaki: servirà una ...