 Valanga nel lecchese | morti due tecnici del Soccorso Alpino | il ricordo di amici e

meteoweb.eu

: #La-meteo.it #lameteo #meteo - Ultim'ora: valanga nel lecchese, ci sono due morti e un altro disperso -… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Ultim'ora: valanga nel lecchese, ci sono due morti e un altro disperso -… - meteo_real : Ultim'ora -- Valanga nel lecchese, almeno due vittime -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, travolti da una Valanga in provincia di Lecco “erano da anni” in forza aldella Lombardia e avevano alle spalle “numerosissimi interventi di”. Lo afferma ilsottolineando che “l’intero Corpo piange due”. Il Corpo, inoltre, “si stringe con forza alle famiglie e aglidei nostri due uomini” che hanno perso la vita. Artusi, che era originario di Introbio, e Giarletta, di Lecco, sono“mentre erano impegnati in un’escursione personale”: sono stati “travolti e uccisi – dice ancora il– da una placca di neve insidiosa”. L'articoloduedel: ildie colleghi sembra essere il primo su Meteo Web.