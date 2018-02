Valanga in Grignetta | due alpinisti morti | uno recuperato

meteoweb.eu

: Lecco, valanga sulla Grignetta: si cercano tre alpinisti #Lecco - MediasetTgcom24 : Lecco, valanga sulla Grignetta: si cercano tre alpinisti #Lecco - Corriere : Lecco, si stacca una valanga Due morti e un disperso - laregione : Valanga sulla Grignetta, due morti #confine -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Tresono stati coinvolti da unache si è staccata dalla, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Lo rende noto il 118, che ha attivato l’elisoccorso per il sorvolo della zona e le unità cinofile. Allertati anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il distacco di neve si sarebbe verificato, secondo le prime informazioni, sul versante della(2.177 metri) che si affaccia sul comune di Primaluna. Due dei tresonomentre il terzo è stato individuato e sono in corso le operazioni per recuperarlo. I tre, dalle prime informazioni, stavano tentando un’ascensione sul versante della montagna ceh si affaccia sul comune di Primaluna e sarebbero rimasti intrappolati in un canalone quando la neve si è staccata. Al lavoro per liberarli l’elisoccorso e le unità cinofile specilaizzate nel recuperare persone ...