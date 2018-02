: Usa,allerta degli 007 su minacce estere - NotizieIN : Usa,allerta degli 007 su minacce estere -

Le agenzie di intelligence americane incontreranno rappresentanti dei 50 Stati perrli sulleche arrivano dall'estero, soprattutto da Mosca, per le prossime elezioni di medio termine in calendario a fine 2018. I briefing segreti, organizzati dall' Office of the director of National Intelligence (Odni),dal dipartimento per la Sicurezza Interna e dall'Fbi saranno volti ad aumentare la consapevolezza sulle intenzioni e le possibilitàavversari stranieri di minacciare le infrastrutture elettorali Usa.(Di venerdì 16 febbraio 2018)