Usa | trans riesce ad allattare grazie alla terapia ormonale

Salute : Usa - donna transgender allatta bimbo - primo caso in letteratura. : Roma, 15 feb. , AdnKronos Salute, - primo caso al mondo registrato ufficialmente dalla scienza di una transgender in grado di allattare un bambino. Si tratta di una donna , nata uomo, di 30 anni che, grazie a un regime farmacologico sperimentale che ...

Perché i publisher Usano le microtransazoni? Perché nel 2017 Activision ha fatto registrare $4 miliardi di entrate grazie ad esse : I giocatori che su forum e siti specializzati si lamentano dell'utilizzo sempre più massiccio delle microtransazioni all'interno degli AAA sono parecchi e la domanda potrebbe sorgere spontanea per alcuni di essi: Perché i grandi publisher continuano a sfruttare questo tipo di monetizzazione anche di fronte a un'accoglienza tanto negativa? Il motivo è semplice: chi si lamenta sui siti o sui forum non rappresenta di certo la maggioranza del ...

In aumento l'erosione della scarpata a Ripalvella - chiUsa al transito la strada : Preso atto che è in aumento l'erosione della scarpata lungo il confine Nord-Est del centro abitato di Ripalvella, il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli ha disposto il divieto di transito per ...

Trans costretta ad andare in un carcere maschile - fa caUsa al Ministero : “Mi hanno umiliato” : Trans costretta ad andare in un carcere maschile, fa causa al Ministero: “Mi hanno umiliato” Il caso della trangender inglese Tara Hudson aveva creato molto scalpore in tutto il Paese della Regina nel 2015. La 28enne era stata costretta a trascorre una settimana in un carcere maschile (“costretta a fare spogliarelli e mostrare il sedere”) […] L'articolo Trans costretta ad andare in un carcere maschile, fa causa al Ministero: ...

Tpp - l’accordo commerciale transpacifico si farà senza gli Usa : lo salva il Canada che punta al mercato giapponese : Il Trans-Pacific Partnership (TPP) andrà avanti anche senza gli Stati Uniti. A sbloccare la trattativa è stato l’annuncio del Canada, che ha deciso di aderire all’accordo commerciale trans pacifico. Una svolta che dà un segnale forte al presidente degli Stati Uniti Donald Trump: la discussione del TPP era in stallo da un anno, quando con l’avvento del tycoon alla Casa Bianca gli Usa si erano ritirati dai tavoli delle ...

Usa - Trump vieta le parole "transessuale" e "feto" nei documenti della Sanità : Sono in tutto sette le espressioni che non potranno comparire nei testi per il bilancio del 2018: vulnerabile, diritto, diversità, basato sulle evidenze e basato sulla scienza

