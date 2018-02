: Il Senato boccia la proposta di Trump sui dreamer - Corriere : Il Senato boccia la proposta di Trump sui dreamer -

La bozza di legge bipartisan sulladell'negli Stati Uniti non ha superato il vaglio delnonostante i 54 voti a favore (48 contrari) visto che il quorum era di 60 voti. Il testo apriva la strada alla cittadinanza per 1,8 milioni di "dreamer" (giovani clandestini arrivati in Usa da piccoli), e stanziava 25 mld di dollari per la sicurezza del confine. Trump si era già schierato contro tale proposta minacciando il proprio veto.(Di venerdì 16 febbraio 2018)