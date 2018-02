Usa | Ics Michigan a 99 | 9 punti a febbraio | oltre attese

Il presidente di Samsung Electronics accUsato di evasione fiscale in Corea del Sud : Lee Kun-hee, presidente di Samsung Electronics, è al centro di indagini condotte dalle autorità locali, secondo cui sarebbe responsabile di evasione fiscale L'articolo Il presidente di Samsung Electronics accusato di evasione fiscale in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ginnastica - Andrew Fuller : “Io - primo maschio abUsato e violentato. Usa Gymnastics mi ha rovinato la vita” : Lo scandalo abusi sessuali non si ferma negli USA dopo la condanna del dottor Larry Nassar a 175 anni di reclusione per aver violentato 150 ragazze minorenni durante la sua carriera da medico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile. Nelle ultime ore è infatti arrivata la testimonianza di Andrew Fuller, ginnasta che ha partecipato a eventi nazionali di trampolino elastico e tumbling, che ha accusato George Drew, ex coach ...

Ginnastica - dimesso tutto il bordo di Usa Gymnastics. Pulizia dopo lo scandalo abusi sessuali - il sistema prova a cambiare : Come chiedeva il Comitato Olimpico Statunitense, è arrivata la dimissione in massa del board della Federazione di Ginnastica dopo la condanna a 175 anni di carcere del dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale a stelle strisce. La notizia ufficiale è stata data dalla USA Gymnastics che è riuscita così a mantenere l’affiliazione alla USOC, fondamentale per partecipare alle competizioni internazionali. Ora tutto il board dovrà essere ...

LG Electronics risponde a dazi Trump e alza prezzi lavatrici Usa. Pil Corea peggiore da Lehman - tensione valutaria Seoul-Washington : Non solo con l'arma valutaria. Oltre che con la debolezza del dollaro, la guerra commerciale di Donald Trump si combatte anche a colpi di dazi doganali sui prodotti importati. E' di qualche giorno fa ...

Alta tensione commercio globale - LG Electronics alza prezzi lavatrici in Usa dopo dazi Trump : LG Electronics ha alzato i prezzi della maggior parte delle lavatrici che vende negli Stati Uniti, due giorni dopo l'imposizione dei dazi da parte dell'amministrazione Trump.

Si è chiUsa Foodomics 2018 al teatro Verdi : 'La Foodomica - spiega Francesco Capozzi (Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico dell'evento) - è la scienza che applica agli alimenti i metodi della genomica, proteomica e ...

Ginnastica - McKayla Maroney : “Usa Gymnastics mi ha chiesto di non accUsare Nassar. Dovevo nascondere gli abusi” : Il caso violenze sessuali nella Ginnastica statunitensi si arricchisce di un nuovo episodio che rischia di compromettere ulteriormente la posizione della Federazione. McKayla Maroney, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tra le prime accusatrici degli abusi perpetrati dal dottor Larry Nassar (dichiaratosi colpevole in tribunale), ha riportato in un atto giudiziario che USA Gymnastics ha cercato di impedirle di di accusare l’ex medico della ...

Bruno Euronics Volantino 2018 : offerte a Modica - Catania - Palermo - Messina - Milazzo e RagUsa : Natale è alle porte e quale periodo migliore per iniziare già a pensare ai pacchetti da mettere sotto l’albero? I regali di genere elettronico sono solitamente i più quotati proprio per la loro utilità. La Bruno S.p.A di Euronics, azienda che per dimensioni, al 1936 si pone al vertice delle imprese commerciali di consumo di elettronica italiane, offre diverse possibilità d’acquisto a prezzi più che convenienti. Sul territorio siciliano, Bruno ...