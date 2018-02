USA | Fiducia Michigan sale oltre le attese

USA - il declino della fiducia nella stampa : dal vecchio giornalismo che combatteva all’inchino al potere : In un un sondaggio Gallup/Knight Foundation del gennaio 2018, solo il 33 per cento degli americani afferma di avere un’opinione favorevole dei media. I democratici credono ai giornalisti più dei repubblicani: il 54 contro il 15 per cento. Il sondaggio rivela scarsa fiducia nella stampa ma non nel senso generale del mestiere: otto americani su dieci pensano che i media abbiano un ruolo fondamentale nell’informare e controllare il potere. ...