Usa : Cina ha 1.180 miliardi dlr Treasury - aumento maggiore 7 anni : La Cina ha in portafoglio, alla fine di dicembre 2017, 1.180 miliardi di dollari di titoli di Stato americani, ovvero 126,5 miliardi in più rispett...

Cementir si espande in Usa e macina profitti : Conti in crescita e novità dal fronte Stati Uniti per Cementir . La big del cemento ha annunciato oggi l' acquisizione di un'ulteriore quota del 38,75% di Lehigh White Cement Company , arrivando così ...

Cementir si espande in Usa e macina profitti : Conti in crescita e novità dal fronte Stati Uniti per Cementir . La big del cemento ha annunciato oggi l' acquisizione di un'ulteriore quota del 38,75% di Lehigh White Cement Company , arrivando così ...

Usa - allarme degli 007 : «Guerra mai così vicina - Unione Europea troppo debole» : «Il rischio di conflitti nel mondo, compresi quelli tra le grandi potenze, non è mai stato così elevato dalla fine della guerra fredda». L'allarme è stato...

Usa - allarme degli 007 : 'Guerra mai così vicina - Unione Europea troppo debole' : 'La competizione tra gli stati aumenterà nei prossimi anni', afferma Coats, che indica nella Corea del Nord e nel conflitto tra Arabia Saudita e Iran i pericoli maggiori per il mondo. Il capo degli ...

Usa - allarme degli 007 : 'Guerra mai così vicina - Unione Europea troppo debole' : 'La competizione tra gli stati aumenterà nei prossimi anni', afferma Coats, che indica nella Corea del Nord e nel conflitto tra Arabia Saudita e Iran i pericoli maggiori per il mondo. Il capo degli ...

Olimpiadi invernali 2018 : l’epidemia di Norovirus caUsata dall’acqua di cucina contaminata : L’epidemia di Norovirus che ha interessato l’area di PyeongChang, dove si svolgono le Olimpiadi invernali 2018, è stata “molto probabilmente” causata acqua di cucina contaminata, presente in una struttura dove erano alloggiate le guardie di sicurezza private in servizio per le Olimpiadi: lo hanno rilevato le autorità sanitarie della Corea del Sud in un rapporto ripreso dall’agenzia Yonhap. L'articolo Olimpiadi ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida Usa-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner illumina e trascina l’Italia nel team event. La MUsa è da medaglia nell’individuale? : Ai quarti Giochi Olimpici della carriera, a 31 anni appena compiuti e dodici stagioni dopo essere stata la nostra portabandiera a Torino 2006, Carolina Kostner ha avuto ancora la forza di incantare e sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non ha deluso le aspettative. La nostra stella indiscussa, colei che ci ha regalato emozioni e trionfi per oltre un decennio, ha fatto il proprio debutto nel programma corto del team event e ...

Illusione olimpica/ Gli Usa e la Cina giocano con il destino della due Coree : Considero infatti la Corea del Sud il Paese che più di tutti al mondo è stato capace di tradurre la scienza in prodotti commerciali che si impongono a livello globale. Una nazione con solo cinquanta ...

Wsj - truppe Usa da Mo e Asia contro Cina : WASHINGTON, 10 FEB - Il Pentagono sta esaminando un piano per inviare unità dei Marine Corps Expeditionary, una forza di reazione rapida armata pesantemente, in Asia orientale, riducendo alcuni ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli Usa : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

Olimpiadi - la cerimonia d’apertura : le due Coree sfilano insieme. Usa diffidenti sul loro riavvicinamento : Apertura gelida per i giochi invernali di PyeongChang in Corea del Sud, dove un vento che soffia da giorni ha avvolto l’Olympic Stadium, completamente scoperto e ‘penalizzato’ dalla costruzione a forma pentagonale che non ostacola le folate di vento. La cerimonia di apertura ha preso il via con i fuochi d’artificio, nelle Olimpiadi dove le delegazioni delle due Coree hanno marciato insieme sotto la bandiera della penisola ...

Il doping dilaga fra atleti giovanissimi : tre dilettanti su 4 Usano medicinali : Ciclismo e culturismo le discipline a rischio fra quelle individuali, il rugby fra gli sport di squadra. Ma chi lucra sul doping per amatori? 'Piccoli gruppi - spiega una qualificata fonte dell'Arma -...