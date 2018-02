Uomini&Donne | guai in vista per un corteggiatore

Blastingnews

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Le puntate del trono Classico stanno riscuotendo un enorme successo e il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare mettendo in gioco i propri sentimenti. In questo periodo il devoto pubblico di Maria De Filippi sta seguendo le dinamiche sentimentali di quattro giovani. Si tratta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Niccolò Brigante e il nuovo arrivato Mariano Marciano. Sara è nota per aver partecipato a Ciao Darwin e a Temptation Island, Nilufar è stata una corteggiatrice di Mattia Marciano, Niccolò è un giovane imprenditore che per la prima volta ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini&Donne e, infine, Mariano ha corteggiato Valentina Dallari e l'anno scorso Desiree Popper. Nelle puntate della settimana prossima terranno incollati alla televisione i telespettatori per il ritorno di Marta Pasqualato. La studentessa di medicina è stata accusata di avere un ...