Uomini e Donne Svolte per i tronisti | il bacio di Lorenzo e la decisione della redazione

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi 'tronista' - Sara e Nilufar 'corteggiatrici' : Uomini e Donne continua a stupire con continui colpi di scena, decisioni e scelte davvero inaspettate. Se nella puntate del trono over Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari monopolizzano da anni il 'palcoscenico' con le loro 'scenate', nelle puntate del trono classico si sta assistendo ad un 'cambio ruolo' molto particolare e per certi versi interessantissimo. Uomini e Donne 'anticipazioni': Lorenzo Riccardi 'tronista' Uomini e Donne ...

Uomini&Donne : guai in vista per un corteggiatore : Le puntate del trono Classico stanno riscuotendo un enorme successo e il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare mettendo in gioco i propri sentimenti. In questo periodo il devoto pubblico di Maria De Filippi sta seguendo le dinamiche sentimentali di quattro giovani. Si tratta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Niccolò Brigante e il nuovo arrivato Mariano Marciano. Sara è nota per aver partecipato a Ciao Darwin e a ...

GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI/ Video - rissa a Uomini e Donne : gesto shock - il pubblico dice basta : Al trono over di Uomini e Donne TINA CIPOLLARI e GEMMA GALGANI sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Uomini e Donne choc : Tina Cipollari fa la ‘doccia’ a Gemma Galgani : Tina Cipollari a Uomini e Donne butta l’acqua addosso a Gemma Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre buon sangue è risaputo: in ogni puntata del Trono Over l’opinionista ha sempre da ridire sulla dama. Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito a battute e frecciatine al veleno tra le due acerrime nemiche, liti furibonde, fino ad arrivare quasi alle mani e parole forti: in più occasioni la Cipollari ha ...

Gemma Galgani/ Uomini e Donne - nuovo flirt con Armando? Tina stuzzica la dama : Al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude la conoscenza con Raffaele. La dama torinese però crede ancora nell'amore e non smette di sperare.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:15:00 GMT)

'Uomini e Donne' - due di picche a Giorgio Manetti : lui si vendica e fa fuori la dama : Da San Valentino a San Porcellino il passo è breve per Giorgio Manetti , il cavaliere del Trono Over di ' Uomini e Donne ' che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani e Tina Cipollari , per altri ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sara e Lorenzo si baciano - torna Marta : anticipazioni Uomini e Donne: Sara e Lorenzo si sono baciati, la reazione di Nilufar Colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne: Sara e Lorenzo si sono baciati! Ma come, lui non si era dichiarato per Nilufar? Sì, ma poi si è riavvicinato all’ex protagonista di Temptation Island e i due si sono […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara e Lorenzo si baciano, torna Marta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 16 febbraio 2018 : Tina soffoca Gemma con una tenda! : In questo video anticipazioni vedrete una Puntata Uomini e Donne davvero forte. Tina soffoca Gemma con la tenda del backstage. La Galgani è ancora convinta che tra Giorgio ed Anna ci sia una relazione! Uomini e Donne: Ida nonostante Riccardo stia frequentando altre dame, non molla la presa ed intende continuare a frequentarlo! Nella terza parte di Uomini e Donne Over, Ida non comprende per quale motivo Riccardo dopo che le ha dichiarato ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico : l'incredibile decisione della redazione : UOMINI e DONNE, oggi 15 febbraio 2018 ci sarà una nuova REGISTRAZIONE del Trono Classico. Cosa accadrà? Pronto il colpo di scena di Lorenzo Riccardi, Nicolò Brigante vicino alla scelta(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:42:00 GMT)

Gemma Galgani Vs Tina Cipollari/ Video - rissa sfiorata a Uomini e Donne : doccia per la dama : Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:32:00 GMT)

Uomini e donne - l’ex tronista Diego Conte è diventato papà : Quella tra Diego Conte e Annalisa Micchetti è la storia più longeva nata nello studio di Uomini e donne. Da quando l’ex tronista ha fatto la sua scelta i due sono stati inseparabili e, contrariamente a quanto succede ai loro colleghi, anche decisamente distanti dal mondo dei social network. E’ stata infatti Valentina, sorella di Annalisa, a comunicare su Instagram che i due sono diventati genitori di una bambina di nome Ginevra nata ...

Giorgio Manetti al pubblico di Uomini e Donne : “Non capite nulla” : Uomini e Donne, Giorgio Manetti sbotta contro il pubblico in studio Anche oggi la puntata di Uomini e Donne è dedicata al trono over. Al centro dello studio, dopo il presunto chiarimento tra Anna e Valter, si siede Giorgio Manetti pronto a raccontare gli sviluppi sulla frequentazione con l’ansia signora Paola. Mostrato un filmato dove i due si incontrano in un locale e scattato il bacio, Maria De Filippi prende la parola e chiede al cavaliere ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Giorgio Manetti chiude con Paola : Gianni furioso! (15 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 15 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Giorgio Manetti chiude con Paola e scatena le critiche di Gianni; Armando si presenta e stuzzica il parterre femminile.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:40:00 GMT)

GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI/ Video - rissa sfiorata a Uomini e Donne : il pubblico polemico con la redazione : Al trono over di Uomini e Donne TINA CIPOLLARI e GEMMA GALGANI sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:40:00 GMT)