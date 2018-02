Uomini e Donne anticipazioni | Tina Cipollari tronista al Trono Over

Anticipazioni Uomini e Donne : Tina Cipollari diventa tronista : Tina Cipollari nuova tronista di Uomini e Donne Pochi minuti fa la pagina instagram ufficiale del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha pubblicato un selfie di Tina Cipollari. E nella didascalia la redazione di Uomini e Donne ha scritto: “Vuoi conquistare Tina? Clicca sul LINK IN BIO e iscriviti ricordandoti che nel campo “Vuoi partecipare per” dovrai scrivere che vuoi conoscere Tina! #UominieDonne” Un ...

Uomini e Donne - Lorenzo torna da Sara e lascia Nilufar? Una foto conferma tutto : Lorenzo Riccardi è tornato da Sara? A Uomini e Donne, il corteggiatore sembra essere sempre più confuso, e forse non se lo aspettava. Di certo sin dall'inizio gli è piaciuta molto Sara, ma uscendo con entrambe le troniste si è ritrovato spiazzato dal coinvolgimento con Nilufar: la bellezza e la forza di carattere di questa ragazza manderebbe in crisi un po' tutti, soprattutto al giorno d'oggi che è molto difficile trovare persone concrete come ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : video anticipazioni "Sei perfida" - nuova lite in arrivo? : Uomini e Donne, Oggi 16 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Bacio tra Ida e Riccardo ma lui esce anche con Donatella, nuovi sospetti di Gemma su Anna e Giorgio.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi bacia Sara Affi Fella! : Incredibile! A Uomini e Donne Trono classico ne stanno succedendo di tutti i colori! Lorenzo Riccardi che si era dichiarato per Nilufar, ha baciato Sara! Cerchiamo di capire cosa sta succedendo! A Uomini e Donne Trono Classico le vicende legate alle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati si fanno sempre più coinvolgenti, soprattutto perchè si stanno contendendo un unico corteggiatore, Lorenzo Riccardi. Il pretendente all’inizio ...

Mara Carfagna inchioda le paladine delle donne - Boldrini e Carfagna : 'Con la pluri-candidatura favoriscono gli Uomini' : A smascherare Maria Elena Boschi e Laura Boldrini ci pensa Mara Carfagna , da sempre - proprio come le altre due - in primissima linea nella difesa delle donne. La differenza, però, è che la candidata ...

SOSSIO E MELANIA/ Uomini e Donne : continua la conoscenza al trono over - ma Gianni ha dei dubbi : Al trono over di Uomini e Donne, SOSSIO e MELANIA continuano la loro conoscenza. Ma l'opinionista Gianni Sperti ha dei dubbi sulla buona fede del calciatore...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:57:00 GMT)

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne - trono over : la coppia si riavvicina? : Nello studio di Uominin e Donne riflettori puntati su Ida e Riccardo. La coppia del trono over sembra riavvicinarsi, ma il cavaliere frequenta anche Donatella...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:46:00 GMT)

Uomini e Donne - Virginia si è eliminata : messaggio a Nicolò dopo la registrazione : Uomini e Donne, Virginia Stablum auto eliminata: parole forti a Nicolò Brigante dopo la registrazione L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato non pochi colpi di scena. dopo il ritorno di Marta, Virginia Stablum ha infatti deciso di lasciare la trasmissione e eliminarsi. La giovanissima corteggiatrice di Nicolò Brigante non ha […] L'articolo Uomini e Donne, Virginia si è eliminata: messaggio a Nicolò ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 14 febbraio 2018 : Tina butta l’acqua addosso a Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 14 febbraio 2018: Tina litiga furiosamente con Gemma e le getta dell’acqua in testa! Anticipazioni Uomini e Donne: scoppia un furioso litigio tra Tina e Gemma che arrivano quasi alle mani! Ida chiude con Riccardo! La diretta social e nuove proposte di lavoro! Non sono mancati i colpi di scena nell’ultima registrazione del trono over che, presumibilmente per una ...

“Non resisto più”. Scatta il bacio. Ma pure la reazione dell’altra tronista. Uomini e Donne : succede tutto come un fulmine a ciel sereno - in esterna. E tornati in studio scoppia il caos - con Maria che prova a sdrammatizzare : “Tra donne capita…” : A Uomini e donne sta prendendo una piega inaspettata la telenovela che sta andando in scena al trono classico, quella tra le due troniste, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Che a un mese dall’arrivo nel programma di Maria ha finalmente gettato la maschera: si è dichiarato per Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci ...

Uomini e Donne oggi : Sossio sotto accusa - lite tra Gemma e Anna : oggi Uomini e Donne: Sossio Aruta non convince nessuno, nuova lite tra Gemma e Anna per Giorgio Su Canale 5 alle 14.45 ci attente una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo il confronto tra Ida e Riccardo, che sembrano non riuscire a chiarire la loro posizione, Angelo sente il bisogno di […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sossio sotto accusa, lite tra Gemma e Anna proviene da Gossip e Tv.