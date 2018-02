Un’astronoma dell’ESO scelta per il programma di addestramento degli astronauti

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) L’astronoma dell’ESO Suzanna Randall è un po’ piu’ vicina al coronamento del suo sogno di diventare la prima donna tedesca a viaggiare nello spazio. È stata selezionata come nuova allieva dell’iniziativan, che mira a formare la prima astronauta donna tedesca e a inviarla in una missione scientifica sulla Stazione spaziale internazionale. L’annuncio è stato dato oggi durante una conferenza stampa presso il quartier generale dell’ESO a Garching, in Germania. L’iniziativan – spiegano nel sito Eso – è partita nel 2016 con lo scopo di ispirare giovani donne a intraprendere professioni nel campo dello spazio, della scienza, della matematica e della tecnologia, oltre a inviare la prima astronauta donna tedesca nello spazio. Inoltre,n sfruttera’ l’ambiente di micro-gravità della ISS ...