“Una ferita insanabile” Rocio Muñoz Morales lo confessa per la prima volta La moglie di

caffeinamagazine

: Altare. Una volpe ferita salvata da giovani escursionisti [us] - enpaonlus : Altare. Una volpe ferita salvata da giovani escursionisti [us] - lvisssssss : RT @imannaira: Se ci fosse anche per me una carezza per ogni mio errore avrei un cuore bellissimo si, senza un graffio e senza paure, ma l’… - athenagdrsall : La stazione dei treni non era più una stazione dei treni. Era una cosa, una roba senza senso o forma. Polvere e ma… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Difficile vederla in occasioni pubbliche se non in compagnia del marito Raoul Bova. Maha voluto fare uno strappo alla regola e ha accettato di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin che vedremo sabato 17 febbraio all’interno del contenitore pomeridiano Verissimo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Rocìo parla per ladella storia d’amore con il collega Raoul Bova. “Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello” ha affermato. Eppure gli inizi del loro legame non sono stati facili, a causa degli attacchi mediatici subiti.infatti l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin: “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, ...