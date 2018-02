Un uomo chiede 600 milioni di dollari a Microsoft e a Satya Nadella per colpa di Windows

Elezioni : Renzi - non siamo ‘uomo che non deve chiedere mai’ - fatti anche errori : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Molti mi chiedono come si fa a tenere insieme un clima di orgoglio forte e grande su quello che abbiamo fatto con la necessità di ammettere con noi stessi che abbamo fatto errori. Noi non siamo ‘l’uomo che non deve chiedere mai’, quelli che non sbagliano mai. Abbiamo fatto errori ma abbiamo rimesso in moto il Paese”. Lo dice Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. ...