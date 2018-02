Un posto al sole | anticipazioni marzo 2018 | le scoperte di Anita

UN posto AL SOLE : Tv Soap intervista ANNA D’AGOSTINO (Silvana) : Oggi conosciamo meglio ANNA D’Agostino, l’attrice che da tre anni interpreta a Un POSTO al SOLE il ruolo (piccolo ma “di famiglia”) di Silvana, la cameriera di casa Ferri. Quando sei stata scelta per interpretare la cameriera Silvana? A Un POSTO al SOLE ho iniziato a interpretare la governante di casa Ferri il 3 gennaio 2015. Come ti trovi a Upas? Sul set di Upas mi trovo benissimo sia con i colleghi e sia con gli addetti ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 16 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 16 febbraio 2018 : Interrotti mentre erano in procinto di baciarsi, Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) ripenseranno non senza qualche turbamento a quell’intenso e inaspettato momento di vicinanza… Se Sandro (Alessio Chiodini) resterà colpito dall’inatteso incontro con lo zio Alberto (Maurizio Aiello), Renato Poggi (Marzio Honorato) prenderà molto male il ritorno del ...

Anticipazioni Un posto al sole : FRANCO cerca di riavvicinarsi ad ANGELA : Con la puntata di ieri sera, a Un posto al sole sembra essere stato archiviato il già labile discorso sentimentale tra FRANCO (Peppe Zarbo) e Luisa Canfora (Sonia Aquino). Ma ora, quali scenari si aprono? Proprio con la puntata in onda stasera (15 febbraio) comincerà a delinearsi un riavvicinamento tra il Boschi e ANGELA Poggi (Claudia Ruffo): i due saranno in procinto di baciarsi e ciò li indurrà ad una profonda riflessione che continuerà anche ...

Un posto al sole - anticipazioni puntata 15 febbraio 2018 : Dalle anticipazioni di Un posto al sole circa la puntata trasmessa giovedì 15 febbraio 2018 scopriamo che si farà sempre più strada la storia di Anita e Luca. Vittorio è sempre più attratto dalla nuova arrivata, che ora lavora al Caffè Vulcano. Non mancheranno però succulente sorprese, di che si tratta? anticipazioni Un posto al sole : la misteriosa Anita Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), come sappiamo, è la misteriosa giovane entrata in scena ...

Anticipazioni Un posto al sole : BEATRICE avrà grande spazio in primavera (anteprima) : A Un posto al sole la tensione nelle prossime settimane si manterrà alta, con il proseguimento della drammatica vicenda legata a Gaetano Prisco (Fabio De Caro): un alterco tra lui e don Peppino (Gigio Morra) provocherà a quest’ultimo un infarto, senza contare la sconcertante scoperta che farà Valentina (Maria Chiara Augenti)! In più assisteremo sin da subito al già annunciato avvicinamento tra Sandro (Alessio Chiodini) e Alberto Palladini ...

Un posto al Sole - anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : Una nuova settimana in compagnia di "Un Posto al Sole". Tante le sorprese attese per gli episodi in onda dal 19 al 23 febbraio 2018, in onda come sempre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.40 su Rai 3. Vediamo...