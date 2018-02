Ultime Notizie Roma del 16-02-2018 ore 17 | 00

BOLOGNA - ESPLOSIONE IN CANTINA/ Ultime Notizie video : morto 59enne con materiale bellico in via Canonici : BOLOGNA , ESPLOSIONE in CANTINA di via Canonici : Ultime notizie video , morto un 59 enne - Fiorenzo Romagnoli - che stava lavorando con materiale bellico nelle cantine del palazzo(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Firenze - pugno in faccia durante una lite/ Ultime Notizie : 41enne in coma - fermato aggressore : "Non ricordo" : Firenze, pugno in faccia durante una lite: 41enne in coma e in prognosi riservata. Il suo aggressore, un italiano, è stato fermato per tentato omicidio, ascoltata una donna.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:19:00 GMT)