Uber punta alla mobilità a 360Â° | vuole espandersi nei bus | nelle bici ed in tutte le

Par condicio - l’Agcom richiama Lilli GrUber per la puntata con De Benedetti. Lei si scusa : «Non succederà più» : Lilli Gruber, Carlo De Benedetti “Chiedo venia, non succederà più“. Lilli Gruber ha dovuto fare pubblica ammenda. A denti stretti, certo, ma non aveva alternativa. Ieri sera, in diretta su La7, la conduttrice di Otto e Mezzo ha porto le proprie scuse a seguito di un richiamo arrivatole dall’Agcom per violazione della par condicio. L’Autorità Garante, infatti, ha messo in evidenza una scorrettezza avvenuta mercoledì scorso ...