Twitch ha avuto più spettatori della CNN a gennaio

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Nel mese diha fatto registrare numeri da record, principalmente grazie alle molteplici manifestazioni legate all'eSport che sono state trasmesse sulla piattaforma e hanno attirato milioni di visitatori.Al nettoprevedibile crescita numerica del numero di, l'eSport Observer evidenzia un altro dato che sicuramente aiuta a comprendere la dimensione del fenomeno. A, il numero medio didelle trasmissioni suha rivaleggiato con quello dei più importanti canali televisivi statunitensi. Per intenderci, seha raggiunto il numero di 962.000in media collegati, la CNN ne ha avuti "soltanto" 783.000. Altri importantissimi canali come Fox News e ESPN non hanno comunque superato di molto il record di, raggiungendo il milione e mezzo di. È vero, canali di questo tipo raggiungono numeri così elevati ogni mese ...