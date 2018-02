Tumori | uno studio rivela il legame tra junk food e un aumento del rischio

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Accusato di moltissimi ‘peccati’, dall’ipertensione all’ipercolesterolemia, ai chili di troppo per citarne alcuni, il ‘cibo spazzatura’ è ora sotto la lente per un aumentatodi. A individuare untra il, in particolare gli alimenti ‘ultra lavorati’, e ildi cancro in generale e di quello al seno in particolare è unopubblicato sul ‘British Medical Journal’. A valutare i rischi dei cibi super industriali sono stati ricercatori francesi che hanno condotto un’indagine su 105.000 connazionali, somministrando via Internet, tra il 2009 e il 2017, dei questionari a un campione di persone con età media 43 anni. L’inchiesta, battezzata ‘NutriNet-Santé’, ha voluto indagare sui cibi spazzatura che notoriamente contengono quantità elevate di grassi, grassi insaturi, ...