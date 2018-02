Tra misteri e talismani | il significato dei numeri di Coco Chanel

Arabia Saudita - scoperta una misteriosa carovana di dromedari scolpita nella pieTra a grandezza naturale : scolpita nella pietra rossa, a grandezza naturale. Un’insolita carovana di dromedari è stata scoperta nella provincia di Al Jawf, in Arabia Saudita. A individuare i bassorilievi, descritti sulla rivista Antiquity di Cambridge, è stato un gruppo di archeologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche francese e della Commissione per il Turismo e il pa...

Torino - addio a Bea : la ‘bambina di pieTra’ - aveva una malattia rara e misteriosa : La piccola Beatrice Naso è morta oggi. La “bambina di pietra”, così veniva soprannominata per via della sua patologia, ha purtroppo concluso la sua lotta. La sua malattia da quando è nata le calcificava le articolazioni rendendo il suo corpo rigido. L’annuncio della morte di Bea, 7 anni, è stato dato dalla zia Sara sulla pagina Facebook Il mondo di Bea, dove in questi anni la sua storia aveva raccolto oltre 200 mila persone che l’hanno seguita a ...

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 sparisce misteriosamente nel nulla - senza lasciare Tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - Tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

Torna NCIS 15 su Rai2 Tra un cimitero e un omicidio misterioso : Trame episodi dell’11 e 18 febbraio : Ha ormai preso il via la programmazione di NCIS 15 su Rai2: dopo il seguitissimo e apprezzato esordio di domenica 4 febbraio, la quindicesima stagione della più amata serie crime continua ad andare in onda col ritmo di un episodio a settimana, sempre sul secondo canale. Questa sera, domenica 11 febbraio, sarà il momento dell'episodio 15x02, intitolato "Due al prezzo di uno" ("Twofer" in lingua originale). Il team dell'NCIS sarà impegnato con ...

I Misteri di Brokenwood 4 al via su Giallo dall’8 febbraio : programmazione e Trama dei nuovi episodi : I Misteri di Brokenwood 4 al via su Giallo da oggi, 8 febbraio, per continuare il filone del mistero e del crime da sempre caratteristica importante della rete. Nonostante la forte concorrenza del Festival di Sanremo 2018, la rete ha confermato la messa in onda dei nuovi episodi di una delle serie poliziesche più seguite del canale. L'appuntamento è su canale 38 del digitale terrestre, gruppo Discovery Italia, in prima tv proprio dalle 21.00 ...

Vespa - Cattelan e il collega misterioso a cui chiedere una consulenza sul conTratto : Conduttori a confronto, ieri sera, per la prima puntata della seconda settimana di programmazione di E poi c'è Cattelan , in seconda serata su Sky Uno HD. Alessandro Cattelan intervista Bruno Vespa , ...

Tra l'Inter e la Roma derby dei rimpianti e dei misteri di mercato : I pali di San Siro sono solidi, ma non invulnerabili come quelli dell'Olimpico. La Roma e i Romanisti sono avvisati. E chissà mai: mezzi salvati. Stavolta è rimasto a casa Perotti: un palo e un rigore non concesso gli rovinarono la partita d'andata. L'Inter non ha più lo stellone al seguito che brillò allora. Però c'è sempre (c'è ancora) Mauro Icardi che non perdona, essendo il cannoniere con la miglior media fra i 5 ...

Parte l'Isola dei famosi Tra fantasmi - misteri e tanti ex a caccia di riscatto : L'appuntamento con la prima puntata è per lunedì 22 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sulla terza edizione de l'Isola dei famosi si concentrano tutte le aspettative di Canale 5 che, nonostante il ...

Hypatia - scoperta in Egitto misteriosa pieTra exTraterrestre : Scienza Oumuamua, è un 'sigaro gigante' il primo asteroide interstellare Scienza Viaggiare nel tempo grazie ai wormhole Scienza La NASA scopre un nuovo pianeta grazie a Google

Morto Imposimato - fu giudice del caso Moro. Ex Pci - si era avvicinato al M5S foto|video Il magisTrato dei misteri : Aveva 81 anni: oltre dell’inchiesta sulla morte del segretario Dc si era occupato anche di quella sull’attentato a papa Wojtyla. I grillini lo volevano candidare al Quirinale

Danimarca : scoperte 300 rocce misteriose incise nell'età della pieTra : Ritrovate in un campo, risalgono a 5mila anni fa. La superficie è incisa con motivi circolari, raggi, segni che fanno pensare a sementi e ragnatele. Forse...

Manifesti misteriosi Tra Milano e Roma 'Raggiungermi è un orgasmo da provare' " : Sono apparsi da qualche giorno tra Milano e Roma alcuni misteriosi cartelloni che potrebbero alludere a un imminente ritorno di uno dei protagonisti della musica indie italiana. Due le versioni: un'...

Hideo Kojima a ruota libera su Death STranding : il concetto di morte - il misterioso ruolo del bambino e molto altro : Death Stranding non può passare inosservato e i The Game Awards lo hanno dimostrato con un trailer che profuma di piccolo capolavoro registico e con ovviamente una marea di possibili interpretazioni e teorie più o meno giustificate o credibili."Sto cercando di realizzare qualcosa di diverso. Come mostrarlo, come far si che le persone lo capiscano, è qualcosa che sto ancora cercando di capire", afferma Kojima a IGN in un'intervista che rivela ...

09/12/2017 - Fede e arte sacra al Museo dei Misteri con la mosTra di Teberino : Infatti i rinnovati materiali, le forme e le dimensioni ricostruiranno la tradizione del quadretto sacro più semplice e, nel contempo, più amato del mondo. Con grande sensibilità, Teberino dedica ...