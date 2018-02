Torino | Ansaldi | derby partita eccellenza

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : «Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino» : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Torino - Mazzarri : "Torino merita qualcosa di speciale. Ansaldi non pronto" : Walter Mazzarri anticipa la conferenza stampa di sabato ("Così avete più tempo per farmi le domande") e presenta la sfida contro il Sassuolo, partendo dalle emozioni del suo arrivo in granata: "Mi ...

Torino - Mazzarri scatenato : tutto su Belotti - Ljajic ed Ansaldi : Dopo il successo contro il Bologna, seconda in panchina per Walter Mazzarri, i granata in campo contro il Sassuolo. Il tecnico in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “Di solito non sentite mai un allenatore parlare male del posto dove arriva, ma in questo caso ho solo da dire cose positive. Il fatto che non ci fossero le Nazionali ci ha dato modo di lavorare di più con tutti i giocatori. Ho trovato grandi qualità tecniche e ...

Torino - Ansaldi : “Di nuovo in marcia con Mazzarri” : Il laterale argentino sicuro che il Toro abbia trovato la svolta della stagione. Domenica c’è il Sassuolo. Cristian Ansaldi, 31 anni, difensore del Torino. Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha parlato del rapporto che lega il club granata con il nuovo tecnico ex Watford. In un’intervista rilasciata a Torino Channel, il laterale reduce dall’infortunio muscolare del 2 dicembre scorso ha così speso parole ...

Torino - Ansaldi 'con Mazzarri si riparte' : Torino, 17 GEN - "Quando cambi allenatore devi iniziare da zero, lavorare il doppio e ovviamente dare il massimo". Christian Ansaldi racconta il momento del Torino, reduce dall'avvicendamento in ...

Serie A Torino - alla ripresa tornano Ansaldi e Ljajic : Torino - Oltre duemila spettatori allo stadio Filadelfia di Torino per la ripresa degli allenamenti della squadra granata. Il tecnico Mazzarri , dopo il riscaldamento in campo e alcune esercitazioni a ...

Torino - Baselli ha l'influenza. Terapie per Belotti - Ansaldi e Ljajic : Torino - C'è preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Andrea Belotti . La risonanza a cui si è sottoposto stamattina l'attaccante ha confermato una distorsione al ginocchio , escludendo ...

News Torino - il punto sull’infermeria : le ultime su Ansaldi - Ljajic e Lyanco : News Torino – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con una sessione di preparazione alla partita di sabato 30 dicembre contro il Genoa. Lavoro personalizzato per Bonifazi, terapie per Ansaldi e Ljajic, mentre Lyanco ha continuato il suo programma riabilitativo. Per l’ultima partita di campionato del 2017 assente anche Baselli, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Il Torino tornerà in campo ...

Infortunio Ansaldi - intervento riuscito : il comunicato del Torino : Infortunio Ansaldi – “Questa mattina il difensore Cristian Ansaldi è stato sottoposto a intervento chirurgico di Sports Hernia a destra presso la Atos Klinik di Monaco di Baviera . L’intervento – eseguito dalla Professoressa Ulrike Muschaweck , alla presenza del Responsabile Sanitario del Torino FC, dottor Rodolfo Tavana -, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Ansaldi verrà dimesso e tornerà a Torino dove lavorerà con ...

Torino - Ansaldi anticipa l'operazione di ernia inguinale : Torino - Cristian Ansaldi anticipa l'operazione di ernia inguinale. Lo ha annunciato questa mattina il Torino sul proprio sito: domani mattina è previsto l'intervento eseguito dalla professoressa ...