Torino | tutto pronto per il derby | Mazzarri ha ancora un dubbio | le novità di formazione!

Juventus - Rincon tutto del Torino : scatta l’obbligo di riscatto - ecco quanto incassano i bianconeri : “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo da parte della società Torino Football Club S.p.A. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 6 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione non genera effetti economici ...

Torino - a tutto Mazzarri : “il caso Ljajic” e la formazione anti-Sampdoria - il punto : Il tecnico del Torino FC Walter Mazzarri ha incontrato oggi i media presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria: “Sappiamo che andiamo in uno stadio dove il fattore campo ha fatto la differenza fino ad ora. Inoltre i blucerchiati sono in un periodo positivo, hanno appena vinto a Roma. In settimana abbiamo lavorato bene e provato diverse soluzioni: speriamo di mostrarle ...

Torino - voto 4 : calciomercato pessimo - Cairo sbaglia tutto e conferma di non voler puntare all’Europa : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale di calciomercato, una delle più grandi delusioni è stato il Torino che non è riuscito a piazzare l’ultimo sussulto per accontentare il tecnico Walter Mazzarri. L’arrivo dell’ex Napoli ha cambiato volto alla squadra che adesso gioca meglio ed ottiene anche risultati, bastava un piccolo sacrificio per provare a rientrare in corsa per l’Europa League invece il ...

Calciomercato Torino - tutto fatto per il prestito di Boyè al Celta Vigo : si attende l’ufficialità : Calciomercato Torino – Il Torino ha definito la cessione di Lucas Boyè al Celta Vigo. L’attaccante argentino, dopo il doppio allenamento al Filadelfia di oggi, si è infatti recato nella sede del club granata di via Arcivescovado per firmare tutte le carte per il trasferimento a titolo temporaneo alla società spagnola. Chiuso dai vari Iago Falque, Berenguer, Niang e Liajic, Boyè, in comune accordo con il Toro, ha deciso di andare a ...

Torino - Mazzarri a tutto tondo : il mercato - Ljajic - le condizioni di Belotti ed il 3-4-3 : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani dei granata. Caldissimo l’argomento Belotti che potrebbe andare in panchina: “Belotti è carico, oggi nella partitella voglio vederlo. Alla fine della partitella vedremo come sta e capiremo se potrà essere convocato. Se verrà in panchina vuol dire che ha 10-20 minuti sulle gambe. Belotti è un giocatore top, quando rientrerà sarà un ...

Calciomercato Torino - tutto su Donsah : il ‘doppio sacrificio’ per arrivare al centrocampista : Calciomercato Torino – Secondo risultato consecutivo per il Torino dopo l’arrivo in panchina di Mazzarri, nella giornata di oggi pareggio per i granata sul campo del Sassuolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, l’obiettivo per il centrocampo è Donsah, la richiesta del Bologna è di 10 milioni, l’offerta di 6. Per ottenere liquidità da girare al Bologna, il Torino secondo quanto riporta ‘tuttoSport’ potrebbe ...

Torino - Mazzarri scatenato : tutto su Belotti - Ljajic ed Ansaldi : Dopo il successo contro il Bologna, seconda in panchina per Walter Mazzarri, i granata in campo contro il Sassuolo. Il tecnico in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “Di solito non sentite mai un allenatore parlare male del posto dove arriva, ma in questo caso ho solo da dire cose positive. Il fatto che non ci fossero le Nazionali ci ha dato modo di lavorare di più con tutti i giocatori. Ho trovato grandi qualità tecniche e ...

Nel centro di Torino : "Erano in dodici - veloci e lucidi. Ci hanno portato via tutto" : 'Erano organizzati. Quello che più mi ha fatto paura è vedere come si muovevano. Erano lucidi, controllavano tutte le nostre reazioni, notavano subito chi poteva avere la forza di reagire e subito lo ...

Calciomercato Torino - Mazzarri blocca tutto : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Torino – L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato volto al Torino, la squadra granata è reduce dal netto successo casalingo contro il Bologna. Il club sta valutando le strategie per il mercato di gennaio, il ribaltone degli ultimi giorni ha cambiato le carte sul tavolo. In particolar modo Mazzarri ha deciso di bloccare tutte le operazioni di mercato in entrata ed uscita (l’esempio più chiaro è quello di ...

Torino - a tutto Cairo : bastona Mihajlovic - svela il patto coi tifosi e su Okaka… : Il Torino si affaccia alla finestra di mercato invernale con diverse incognite. Con l’arrivo sulla panchina di Walter Mazzarri potrebbero cambiare le idee societarie, anche in base a quanto deciderà il tecnico in chiave modulo. La prima uscita col 4-3-3 è andata molto bene e dunque potrebbe darsi che Mazzarri decida di abbandonare la sua amata difesa a 3 per adeguarsi alla rosa che ha attualmente a disposizione. Nel frattempo, il patron ...

Le pagelle di Torino-Bologna : Niang rompe il ghiaccio - Pulgar sbaglia tutto : TORINO SIRIGU 7 Nel primo tempo sporca i guanti solo per deviare in corner una punizione di Verdi. In avvio di ripresa para a Pulgar il primo rigore della sua avventura granata. DE SILVESTRI 7 Il ...

Juventus-Torino - a tutto derby : cinque cose che forse non sapete : 1 di 6 Successiva TORINO - Cosa c'è meglio di un derby per iniziare il nuovo anno? Il quarto di Coppa Italia tra Juventus e Torino accende il capoluogo piemontese per il primo match del 2018. Domani ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato Torino - tutto sul centrocampo : corsa a tre per la mediana : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento altalenante in casa Torino, la squadra di Mihajlovic è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, le prossime gare saranno fondamentali per il futuro. Nel frattempo il presidente Cairo si muove per gennaio, con l’intenzione di rinforzare la rosa, quasi certo l’arrivo di un centrocampista. Secondo quanto riporta ‘tuttoSport’ sono tre i nomi valutati dal club ...