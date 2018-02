Torino-Juventus | il derby Primavera al Filadelfia 25 anni dopo La carica di Coppitelli e

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : «Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino» : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Dove guardare Torino-Juventus in diretta tv e streaming : Torino-Juventus, partita valida per la 25a giornata di Serie A, si giocherà domenica 18 febbraio alle 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare per gli abbonati Sky sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sul digitale terrestre per gli abbonati Mediaset Premium su Premium Sport. Sarà possibile vedere la partita in streaming su tablet, smartphone e pc grazie alle rispettive ...

Torino-Juventus - Asta ricorda il derby del 2001 : 'Maspero - Salas e la buca' : ... "Ci fu un cambio di gioco da parte di Castellini, io dalla destra mi accentrai con il sinistro e crossai " racconta Asta ai microfoni di Sky Sport - Ci fu un colpo di testa di Ferrante ed una grande ...

Juventus news - Dybala recuperato. In panchina con il Torino : La Joya ha ripreso ad allenarsi con i compagni: la sua convocazione per il derby della Mole è pressoché scontata. Diverso il discorso per Matuidi, per il quale servirà più pazienza

Baselli carica il Torino : 'Con Belotti - Niang e il pubblico...'. Juventus avvisata : Torino - Si avvicina la stracittadina. Domenica all'ora di pranzo, Torino-Juventus avrà un sapore particolare. Ne parla anche Daniele Baselli , uno dei punti fermi di Walter Mazzarri che lo vorrebbe ...

Arbitri Serie A : Torino-Juventus a Orsato. Napoli-Spal a Gavillucci : TORINO - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino - Juventus , in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della sesta giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Serie A - Torino-Juventus : probabili formazioni e diretta : ...30, quando ci sarà il fischio d'inizio, da Sky Sport e da Mediaset Premium. Per chi, invece, vorrà vedere la gara in streaming potrà usufruire del servizio offerto dalle applicazioni Sky Go e Premium ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Torino-Juventus : probabili formazioni del derby della Mole : Torino-Juventus è l’appuntamento più importante del prossimo turno di campionato. Le due formazioni torinesi stanno infatti attraversando un ottimo momento di forma e lo scontro diretto promette incertezza e spettacolo trattandosi inoltre di una stracittadina. I padroni di casa dopo il cambio di allenatore, che ha visto Mazzarri subentrare a Mihajlovic, hanno collezionato tre vittorie e due pareggi mantenendo inviolata la propria porta nelle ...

Juventus - Mandzukic e Khedira infortunati. A rischio il derby con il Torino : Secondo quanto riportato da Premium Sport il primo ha accusato un problema ai flessori e difficilmente sarà disponibile contro i granata, mentre l'attaccante croato è ancora alle prese con un ...

Juventus infortuni ultimissime : Khedira e Mandzukic a rischio derby di Torino : Invece di svuotarsi, l'infermeria della Juventus accoglie nuovi pazienti illustri dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, terminata 2-2. Il centrocampista tedesco Sami Khedira è uscito nel secondo posto e, secondo Premium Sport, è a forte rischio per il derby contro il Torino, in programma domenica 18 febbraio alle 12.30. Per Khedira un problema ai flessori. Pure Mario Mandzukic, a un quarto d'ora dal ...

LIVE Juventus-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : le ultime da Torino : ... Allegri ribalta la squadra, via al 4-2-3-1 Pistocchi: 'C'è un potere occulto contro la vittoria del Napoli' Dove vedere Juventus-Tottenham in diretta TV e streaming gratis oggi 13 febbraio Cristante,...

Derby Torino-Juventus : oggi il via alla vendita libera dei biglietti : La Maratona però è già sold-out e anche in Primavera restano pochissimi biglietti: il mondo granata, all'appuntamento con i cugini bianconeri, proprio non vuole mancare. Tags: Torino , Juventus , ...