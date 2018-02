Tinder | decide lei se puoi fare il primo passo

gqitalia

(Di venerdì 16 febbraio 2018)è la app più gettonata da chi è alla ricerca di compagnia e incontri ravvicinati. È per questo che Match Group, società che la possiede e gestisce, è perennemente al lavoro per migliorare l’experience di ogni utente. E pare che a breve verrà introdotta una nuova funzione che permetterà alle donne, se lo desiderano, di impedire agli uomini di inviare ilmessaggio. Questo perché a volte gli uomini sono troppo diretti se non addirittura molesti, come precisa Mandy Ginsberg (CEO di Match Group): «l’obiettivo è quello di ridurre qualsiasi comportamento cattivo e negativo, nonché una comunicazione inappropriata». Questa tutela non deve essere vista come una restrizione: il fatto che le donne possano avere un maggior controllo su chi le contatta le porterà ail, rendendo il reciproco gioco della seduzione forse più interessante.