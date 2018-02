Tim - Vivendi perde il 32% del valore di portafoglio ma non svaluta : Le azioni di Tim valgono il 32% in meno di quanto Vivendi le ha pagate ma i francesi scommettono su un recupero e non svalutano. Nel bilancio consolidato pubblicato nella tarda serata dopo l'...

Il crollo in Borsa di Vivendi non influenza Tim : Il crollo in Borsa di Vivendi non impensierisce più di tanto TIM , positiva a Piazza Affari con un guadagno dello 0,61% a 0,692 euro. Il conglomerato media francese sta cedendo oltre 7 punti ...

Tim - Vivendi presenta ricorso su golden power : Anche Vivendi presenta ricorso al Capo dello Stato in merito al golden power nell'ultimo giorno utile per farlo. E' quanto si apprende da fonti finanziarie. Come già deciso da Tim lo scorso 25 gennaio,...

Tim : anche Vivendi ricorre a Mattarella : MILANO, 13 FEB - Vivendi, seguendo la stessa strada di Tim, avrebbe presentato ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo decreto ex articolo 1 della legge sul golden power. ...

Tim - la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Gli scenari per il business di Vivendi : Una soluzione che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che Amos Genish Segui su affaritaliani.it

Tim in visita a Canal+ e Vivendi. Cda e collegio sindacale a Parigi - presente anche Bollorè : Tim va in trasferta a Parigi per un piccolo viaggio nel mondo Vivendi e, in una intensa giornata di incontri, fa conoscenza da vicino con i diversi asset del gruppo. A partire da Canal+ con cui il gruppo italiano sta strutturando l'alleanza nei contenuti tv. Un'occasione che non si sono lasciati sfuggire neppure i sindaci e i consiglieri indipendenti fino ad oggi i più scettici sul progetto di joint venture. Il titolo si è messo in ...

Vivendi - rinvio a Luglio udienza Tar su Tim-Mediaset. Soluzione ancora lontana : L'udienza al Tar del Lazio fissata per il 7 febbraio per discutere nel merito il ricorso contro la decisione dell'Agcom dell'aprile scorso che impone a Vivendi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% in Mediaset è stata posticipata al 4 Luglio prossimo. Con questa richiesta il gruppo francese dà più tempo alle trattative con il Biscione, ora in una fase complicata, mentre l'udienza per le cause ...

Si ricomincia da capo sulla la joint venture Tim - Canal+.Dentro anche Mediaset e Vivendi : (Teleborsa) - Si ricomincia da capo sulla la joint venture Tim-Canal+ . Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore , è probabile che Telecom possa costituire con Canal+ una joint venture tramite la ...

Stallo Mediaset - Vivendi. Biscione tentato da attesa esito - Tim-Canal+ può sbloccare : Tanto tuono' che non piovve, almeno nel 2017: la trattativa tra Mediaset e Vivendi prosegue ma, complice anche il periodo semifestivo, fino all'Epifania non sono attese novita' sostanziali. Con Silvio Berlusconi, che questa volta gestisce direttamente la vicenda, tentato dall'aspettare l'esito delle elezioni, mentre Vincent Bolloré ha tre problemi: la soluzione va cercata anche attraverso Tim e non e' facile, anche lui vor...