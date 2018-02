Tgla7d delle 18 15 del 16 febbraio 2018

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 10 gennaio 2018 : Gli scontri in politica in vista del voto di marzo su jobs act e vaccini; poi la telefonata di Trump al presidente della Corea del Sud: aperti al dialogo con la Corea del Nord, dice il presidente Usa, il caso ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 9 gennaio 2018 : Per la cronaca, c' è la maxioperazione contro la 'ndragheta con 169 arresti dall'Italia alla Germania e per gli esteri i segnali di distensione fra le due Coree

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 2 gennaio 2018 : Apriamo il flash con il terribile incidente sull' A21 che ha causato sei morti fra cui due bambini, poi gli scontri in Iran e la morte del giudice Imposimato; ancora per la cronaca da segnalare la morte di una turista in Costiera Amalfitana, travolta da un onda anomala e infine l'apertura fra le due Coree per le Olimpiadi invernali in programma a febbraio in Corea del ...