Testo e audio di Salutalo da parte mia di Einar | un nuovo inedito ad Amici di Maria De

Audio e Testo di Fantastico (Fai quello che sei) di Laura Pausini - brano che anticipa Fatti sentire : Fantastico (Fai quello che sei) di Laura Pausini anticipa il disco in uscita il 16 marzo. Il brano non rappresenta un nuovo singolo, che rimane Non è detto, ma è una piccola anteprima dell'album atteso tra qualche settimana e rilasciato su etichetta Warner Music. Il nuovo brano è disponibile sulle piattaforme di streaming online e su iTunes, dove è stato disponibile a partire dalle ore 24 del 16 di febbraio. Stando a quanto dichiarato ...

Vincent di Ellie Goulding - per San Valentino la cover del classico di Don McLean degli anni ’70 : audio e Testo : La cover di Vincent di Ellie Goulding è arrivata su Spotify e negli store digitali nel giorno di San Valentino, come regalo per il pubblico nel giorno della festa degli innamorati. La popstar ha inciso una sua versione del classico degli anni '70 di Don McLean, originariamente scritto come tributo al pittore Vincent van Gogh. Non si tratta del nuovo singolo dal suo prossimo album di inediti, il seguito dell'ultimo disco in studio Delirium ...

Testo e audio di On The Loose - il nuovo singolo di Niall Horan dall’album Flicker prima dei concerti in Italia : Testo e audio di On The Loose, il nuovo singolo di Niall Horan, sono disponibili in questo articolo. On The Loose è il nuovo brano che il cantante degli One Direction rilascia da solista, nel suo percorso in solitaria che lo ha portato ad intraprendere una carriera parallela a quella nella band anglo-irlandese degli One Direction. On The Loose è la prima canzone dell’album di debutto da solista di Niall Horan, Flicker, che ha visto la luce lo ...

Un emozionato Ultimo apre la finale di Sanremo 2018 e dimentica il Testo dopo l’errore di Claudio Baglioni (video) : Un emozionatissimo Ultimo apre la finale di Sanremo 2018. Il giovane artista romano, vincitore della categoria delle Nuove Proposte, si è esibito in apertura della quinta ed ultima serata del 68° Festival di Sanremo con Il ballo delle incertezze che per qualche secondo è diventato "Il ballo delle apparenze" per un altrettanto emozionato direttore artistico Claudio Baglioni. Nel presentare la canzone di Ultimo, infatti, il conduttore ha ...

