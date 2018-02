Test Motogp in Thailandia | cosa ha detto la prima giornata | Rossi preoccupato | Dovi ok

MOTOGP - Test BURIRAM 2018/ Diretta - classifica e tempi : Ducati - le innovazioni aerodinamiche : MOTOGP, TEST BURIRAM 2018: Diretta, classifica e tempi. Ducati, le innovazioni aerodinamiche mostrate nella prima giornata di lavori in Thailandia. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:48:00 GMT)

MotoGp - per Rossi compleanno in sella 8° tempo nei primi Test a Buriram : Finora siamo molto contenti di come stanno andando i test', ha aggiunto il campione del mondo. Sulla stessa lunghezza d'onda il compagno di scuderia Dani Pedrosa. 'Penso che oggi sia andata bene, ...

MotoGP - Test Buriram 2018 – Valentino Rossi : “Sono a tre decimi dai primi - ma l’elettronica mi preoccupa parecchio” : Se il primo giorno dei Test MotoGP di Sepang aveva regalato grandi sorrisi a Valentino Rossi e alla Yamaha, l’esordio nella tre giorni di Buriram (clicca qui per la cronaca) è stato decisamente meno esaltante per il pesarese che, proprio oggi, spegne 39 candeline. Guardando i tempi, la situazione non appare così preoccupante, dato che il nove volte campione del mondo ha concluso all’ottavo posto in 1:31.189 a 392 millesimi da Cal ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia l’allarme dopo i Test : “sono preoccupato” : Continuano i test in Thailandia, importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp. Un pò preoccupato Valentino Rossi, ecco le parole del pilota italiano ai microfoni di Motorsport.com: “La prima sensazione non è male. La pista intanto è tenuta molto bene, è molto pulita e quindi c’è un buon grip. Le curve sono abbastanza belle e mi sembra divertenti. Mi trovo abbastanza bene con la moto, anche se il livello è ...

Diretta/ Test Motogp Buriram 2018 : streaming video-tv. Rossi : bene il telaio della M1! Classifica tempi : Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e Diretta tv: tempi e Classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:32:00 GMT)

MotoGp - primi Test a Buriram : Cal Crutchlow il più veloce : Ottavo crono per Valentino Rossi. Lorenzo, furioso, abbandona la pista dopo un confronto con il team

DIRETTA/ Test Motogp Buriram 2018 : streaming video-tv - classifica tempi. La prova di Morbidelli (1^ giornata) : Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e DIRETTA tv: tempi e classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:21:00 GMT)

MotoGp - Test Thailandia - importanti indicazioni per Valentino Rossi : tutti i tempi [FOTO] : 1/14 ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : Cal Crutchlow il più veloce della prima giornata - duello Marquez-Dovizioso - Valentino Rossi ottavo : A partire da oggi, fino al 18 febbraio, la MotoGP torna ad infiammare i cuori degli appassionati sul tracciato di Buriram, in Thailandia, per la prima giornata di Test 2018. Sulla pista orientale, dalle caratteristiche similari a quella di Spielberg (Austria), il più rapido di giornata è stato il britannico della LCR Honda Castrol Cal Crutchlow che, nell’ultima ora, ha posto il proprio sigillo con il tempo di 1’30″797, ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : sabato 17 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta Live : Seconda giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda. Non si lamenta neanche Valentino Rossi che può ritenersi soddisfatto dopo il day-1 proiettandosi a questa seconda sessione con fiducia. Lo ...

Diretta/ Test Motogp Buriram 2018 : streaming video e tv - Crutchlow in testa! Classifica tempi (1^ giornata) : Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e Diretta tv: tempi e Classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:21:00 GMT)

DIRETTA/ Test Motogp Buriram 2018 : streaming video e tv - classifica tempi. Lorenzo in crisi? (1^ giornata) : Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e DIRETTA tv: tempi e classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Diretta/ Test Motogp Buriram 2018 : streaming video e tv - Marquez subito veloce! Classifica tempi (1^ giornata) : Test MotoGp Buriram 2018 streaming video e Diretta tv: tempi e Classifica della prima giornata su questa nuova pista in Thailandia (oggi 16 febbraio).(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:01:00 GMT)

Test Thailandia 2018 - giornata 1 : tutta la MotoGP LIVE : Riscontri positivi sono giunti sia dal campione del mondo in carica, Marc Marquez, che dal suo compagno squadra, Dani Pedrosa, affiancato dal collaudatore Cal Crutchlow. Yamaha: i primi due giorni ...