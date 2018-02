Terremoto 2 3 in provincia di Genova

Due scosse di Terremoto in provincia di Siracusa : L'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi due scosse di terremoto in provincia di Siracusa : a Floridia e Priolo Gargallo.

Terremoto - scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Reggio Calabria - : Si è verificata nella notte del 10 febbraio. L'Ingv ha individuato l'epicentro a Sant'Alessio in Aspromonte

Scossa di Terremoto in provincia di Macerata - epicentro a Muccia : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da Muccia (MC) alle 05:01:07 ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di Terremoto in Slovenia - verso il confine col Friuli : trema la provincia di Udine : Una Scossa di terremoto abbastanza intensa si è verificata nella mattinata odierna, esattamente alle ore 11.22, in Slovenia , verso il confine con l'Italia. Dalle prime stime del centro sismico...

Scossa di Terremoto magnitudo 4.9 in Iran : epicentro nella provincia del Kerman : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.9 si è verificata in Iran, nella provincia meridionale del Kerman, alle 04:18 ora italiana. Secondo quanto rilevato dall'Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a circa 60 km dalla località di Kerman. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.