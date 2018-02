Tennis | Federer rivede la vetta del mondo

Tennis - Federer può scavalcare Nadal : ROMA, 16 FEB - Roger Federer è a un passo da un nuovo record. Gli basta una sola vittoria infatti per riprendersi lo scettro di re del Tennis mondiale alla bella età di 36 anni. L'occasione è al ...

Tennis - Rotterdam : esordio vincente per Federer - Seppi batte Zverev : Rotterdam - Debutto senza problemi per Roger Federer nell'ABN AMRO World Tennis Tournament', torneo Atp 500 con un montepremi pari 1.862.925 euro in corso sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Lo ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer facile agli ottavi - Bemelmans ko 6-1 - 6-2 : Federer a caccia di un numero 1 da record Federer vuole tornare numero 1 del mondo per la prima volta dopo cinque anni. Roger, che ha lasciato la vetta della classifica ATP il 4 ottobre 2012, vede ...

TV e Rete : il sogno di Federer e il primo Premier 5 su SuperTennis : ... semifinale1, domenica 18 febbraio differita alle ore 03.00 , semifinale2, ; LIVE alle ore 18.00 , finale, STREAMING , TENNISTV.com , La soluzione Streaming ufficiale dell' ATP è disponibile sia per ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - Federer giocherà a Rotterdam : obiettivo n°1 del ranking : Roger Federer ha accettato una wild card per il torneo ATP 500 di Rotterdam , in programama la prossima settimana in Olanda. Questo cambio di programma, rispetto al calendario che avrebbe voluto lo ...

Tennis - Roger Federer giocherà a Rotterdam. È assalto al numero 1 del mondo! : Dopo aver messo in bacheca il 20esimo titolo Slam della carriera. Roger Federer ha fissato già il prossimo obiettivo. Lo svizzero ha annunciato la partecipazione al torneo ATP 250 di Rotterdam, in programma la prossima settimana, dal 12 al 18 febbraio. L’intento è chiaro: dare l’assalto alla posizione di numero 1 del mondo attualmente detenuta da Rafael Nadal. L’annuncio è arrivato direttamente da Federer sul suo sito ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Tennis : complimenti social per 'King' Federer : Australian Open, Federer nella storia: sesta coppa e lacrime AUGURI social - L'impresa di Federer - che per L'Equipe è ' la leggenda del secolo ' - è stata celebrata in tutto il mondo, anche e ...

Tennis - Federer si gode il trionfo E tutto così surreale . Da Messi alla Vonn pioggia di complimenti social : L'OMAGGIO DEI COLLEGHI - E l'impresa di Federer - che per L'Equipe è 'la leggenda del secolo' - è stata celebrata in tutto il mondo, anche e soprattutto in ambito social. Il primo che si è ...

Tennis - Federer - il mondo s'inchina. Dalla Vonn a Ozil tutti incantati : L'impresa di Roger Federer, che battendo in finale Marin Cilic ha vinto il suo sesto Open d'Australia, bissando il successo del 2017 quando superò Rafael Nadal è stata celebrata in tutto il mondo, ...

Tennis - Re Federer il Grande : 20 anni per 20 Slam conquistati : Due i leitmotiv che hanno accompagnato i 20 successi di Federer: l'amore che gli ha dimostrato il pubblico di tutto il mondo e le lacrime di gioia uscite dai suoi occhi di eterno bambino. Federer ha ...