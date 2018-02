Tapiro per Federica Panicucci e Francesco Vecchi Striscia la Notizia | la tipica

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - colazione "annoiata" dopo il terremoto per il Tapiro d'Oro : MILANO - La consegna del Tapiro d?oro cornuto a Ignazio Moser da parte di Valerio Staffelli per via dell?incontro scoperto fra la sua fidanzata Cecilia Rodriguez e l?ex Francesco...

Isola dei famosi - Tapiro d'oro alla Marcuzzi per la lite con Eva Henger : A Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, continua a tenere banco il caso cannabis all' Isola dei famosi . Alessia Marcuzzi riceve il Tapiro d'oro per la discussione avuta con Eva Henger dopo che l'...

Tapiro per Ignazio Moser che chiede a Cecilia Rodriguez : ‘Perché mi hai messo le corna?’ : Martedì 13 febbraio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Ignazio Moser riceve il Tapiro d’Oro con le corna perché Francesco Monte è stato pizzicato vicino all’ex Cecilia Rodríguez: una coincidenza che ha destato molti sospetti. Dopo che Monte ha ricevuto il suo Tapiro d’Oro direttamente dalle mani di Valerio Staffelli per la questione della presunta canna denunciata da Eva Henger, sono immediatamente sorte da più parti speculazioni ...

Isola dei Famosi - Tapiro anche ad Alessia Marcuzzi per la lite con Eva Henger. La conduttrice : “Io sono una persona vera” : Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato anche Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva Henger, dopo che l’ormai ex concorrente dell’Isola aveva denunciato l’uso di sostanze stupefacenti da parte proprio di Francesco Monte. La conduttrice ha spiegato così a ...

Tapiro d’oro con le corna per Ignazio Moser : Ignazio Moser che ha ricevuto un “Tapiro d’oro” con tanto di corna dopo che Francesco Monte è stato pizzicato da Striscia sotto casa di Cecilia Rodriguez. L’ex concorrente del Gf Vip se la ride con la fidanzata e il cognato, poi su Instagram specifica: “Non so e nemmeno mi interessa sapere che cosa ci facesse il signor Monte lì sotto… Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

Tapiro d’oro per Francesco Monte : Nella puntata che andrà in onda stasera di “Striscia la notizia” Francesco Monte riceverà il Tapiro d’oro. Staffelli infatti è andato a consegnare l’ambito premio all’ex naufrago che era in compagnia della ex Cecilia Rodriguez, apparentemente per una cena fuori. Monte si è difeso: “Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro». Quando Valerio Staffelli gli chiede se abbia mai acquistato marijuana, ...

Video del Tapiro D’Oro a Francesco Monte per il Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018 : spunta Cecilia Rodriguez? : Tapiro d'oro a Francesco Monte per il Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018 nella nuova puntata di Striscia la Notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato lo speciale "premio" a Eva Henger, nella puntata di oggi, 12 febbraio, toccherà proprio al tronista pugliese beccato per le vie di Milano ma, a quanto pare, non da solo. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il tronista fosse in compagnia della sua ex, Cecilia ...

MASSIMILIANO CAROLETTI/ Video - Tapiro d'oro per Eva Henger e nuove rivelazioni a Striscia (Isola dei Famosi) : MASSIMILIANO CAROLETTI, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse ai microfoni di Striscia La Notizia. Questa sera, su Canale 5, parla anche l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:43:00 GMT)

Tapiro d'oro a Stefano Tacconi per i commenti razzisti su Idris : Roma, 5 feb. , askanews, Stasera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi riceverà il Tapiro d'oro per il filmato, diventato virale ...

Tapiro d'oro a Stefano Tacconi per i commenti razzisti su Idris : Tapiro d'oro per Stefano Tacconi. Galeotto il filmato, diventato virale in rete, in cui l'ex portiere della Juventus si era lasciato andare a commenti razzisti come "quel negher lì", riferito a Idris ...

Striscia la notizia - Tapiro d’oro per Loredana Lecciso e il tira e molla con Al Bano : Lunedì 29 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Loredana Lecciso riceve il tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano. Dopo l’intervista con Barbara D’Urso in cui ha asserito di non aver lasciato Al Bano, a Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese (MI) e le ha chiesto la verità sulla loro storia, la Lecciso ha risposto: «Chi vivrà vedrà». E a proposito di ...

Striscia - Tapiro per Tavecchio. Staffelli : "Lo tengo io" : Tapiro d'Oro per Carlo Tavecchio . Valerio Staffelli ha consegnato il premio di Striscia al presidente dimissionario della Federazione italiana gioco calcio. Negli ultimi giorni il nome di Tavecchio è ...