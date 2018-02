Tapiro a Federica Panicucci | la conduttrice si difende | “Sono umana”

Striscia : Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono il Tapiro : Striscia la Notizia: Francesco Vecchi attapirato per la Panicucci Secondo tapiro nel giro di pochi giorni per Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino Cinque, infatti, dopo aver ‘dimenticato’ di menzionare Barbara d’Urso in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni del suo programma, è tornata protagonista di Striscia la Notizia dove ieri sera è stato mandato in onda il servizio relativo al suo clamoroso fuori onda, ...

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI - Tapiro DA STRISCIA/ La conduttrice : "Sono umana - dico tante parolacce!" : FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI, TAPIRO d'oro da STRISCIA la Notizia dopo la litigata a Mattino Cinque. Valerio Staffelli lo consegna ad entrambi per il fuori onda con insulti(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:25:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI / Tapiro Striscia la Notizia : anche Selvaggia Lucarelli all'attacco : Tapiro di Striscia la Notizia per FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Striscia - Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco Vecchi : Due piccioni con una fava. Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono un Tapiro d'oro a testa per il clamoroso fuori onda trasmesso ieri nel Tg satirico di Antonio Ricci, in...

Tapiro per Federica Panicucci e Francesco Vecchi / Striscia la Notizia : la tipica conseguenza della sfuriata : Tapiro di Striscia la Notizia per Federica Panicucci e Francesco Vecchi; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Tapiro d'oro a Barbara D'Urso e Federica Panicucci/ Video di Striscia la Notizia : le conduttrici come veline : Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per Barbara D'Urso e Federica Panicucci; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per il botta e risposta su Mattino Cinque : Federica Panicucci, Valerio Staffelli Doppio tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per gli attriti (sempre meno presunti) consumatisi tra le due in occasione del decennale di Mattino Cinque. Festeggiando l’anniversario della trasmissione, le conduttrici hanno evitato di citarsi a vicenda ed anzi hanno innescato un pungente botta e risposta a distanza. Dopo l’omissione da parte della Panicucci, infatti, la collega ...

Tapiro DI STRISCIA LA NOTIZIA PER FEDERICA PANICUCCI E BARBARA D'URSO/ E’ per la presunta rivalità tra le due? : TAPIRO d'Oro di STRISCIA la NOTIZIA per BARBARA D'URSO e FEDERICA PANICUCCI; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Striscia la notizia - doppio Tapiro a Federica Panicucci e Barbara d'Urso : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro a Federica Panicucci e uno a Barbara d’Urso...

Tapiro DI STRISCIA LA NOTIZIA PER FEDERICA PANICUCCI E BARBARA D'URSO/ Per la seconda è l'11° : TAPIRO d'Oro di STRISCIA la NOTIZIA per BARBARA D'URSO e FEDERICA PANICUCCI; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:06:00 GMT)