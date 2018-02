Super Michela | oro nello snowboard

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : Michela Moioli contro tutte - Paris 7° in Super G : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Sarà la grande notte di Michela Moioli . La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

TG olimpico - edizione serale 15 febbraio : si sogna con Michela Moioli nello snowboardcross e si spera nel Super G maschile : TG olimpico – edizione serale 15 febbraio

“Quando la realtà Supera l’immaginazione”. Il David di Michelangelo trasformato in Arlecchino : È vero: non c'è limite al peggio. Proprio come non c'è limite allo sfruttamento per fini commerciali del patrimonio culturale degli italiani. In occasione di Pitti Immagine Uomo, salone fiorentino dell'abbigliamento e degli accessori dedicato alla moda maschile (o, se preferite, alle "evoluzioni del menswear"), la Galleria dell'Accademia di Firenze ha ospitato un evento, con annesso cocktail, promosso dal Lanificio Luigi ...